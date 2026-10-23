El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, destacó las condiciones de la provincia para atraer inversiones privadas y marcó diferencias con La Rioja, gobernada por el peronista Ricardo Quintela. Según planteó, la confianza que generan las políticas locales y la capacidad de aprovechar las oportunidades económicas son factores que explican por qué San Juan concentra inversiones que otras jurisdicciones todavía no logran captar.

"No es casualidad que San Juan sea la provincia que más RIGI mineros ha recibido, hay una condición de base que aporta a la provincia para generar más confianza", sostuvo Fernández en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV:

El funcionario puso el foco en las diferencias entre los modelos provinciales y señaló que, aunque San Juan, Mendoza y La Rioja cuentan con importantes recursos de cobre, no todas consiguieron el mismo nivel de inversiones comprometidas.

"La Rioja y Mendoza son provincias tan ricas en cobre como San Juan, pero no tienen hoy el nivel de inversión comprometida que tiene San Juan", afirmó.

Fernández también destacó el rumbo que tomó Mendoza para recuperar el potencial minero y posicionar sus recursos ante los inversores. "Mendoza se dio cuenta antes, está haciendo un muy buen trabajo de la mano del gobernador Cornejo, recuperando el valor de la minería en la agenda pública y social de Mendoza, paseando por el mundo y ofreciendo los recursos a los inversores", señaló.

En cambio, cuestionó la estrategia de La Rioja y su orientación económica. "En el caso de La Rioja han decidido tomar otro camino con más intervencionismo del Estado y cada uno elige el camino y después tendrá que rendir cuentas de las soluciones que aporta o no", expresó.

El ministro sostuvo que las diferencias entre las provincias no se explican únicamente por las condiciones del contexto nacional, sino también por las decisiones que toma cada administración para generar oportunidades de desarrollo.

"Las medidas nacionales rigen para todas las provincias, después está en la habilidad de cada provincia cómo aprovecha un contexto nacional que puede ser más o menos difícil", afirmó.

El traslado de Solfrut, un ejemplo

Las declaraciones de Fernández se produjeron en el marco del anuncio de Solfrut de una inversión cercana a los US$20 millones para ampliar su actividad en San Juan. La empresa trasladará desde La Rioja una operación de envasado de aceitunas de conserva y sumará procesamiento de pistachos y producción de pastas premium de tomate.

Para el ministro, la decisión se vincula con las oportunidades productivas que ofrece San Juan y con las posibilidades de ampliar negocios a partir del crecimiento de la minería. También destacó los incentivos provinciales para la actividad industrial, entre ellos el programa CEMOFI, que otorga un bono de crédito fiscal asociado a la generación de empleo.

"San Juan es una provincia amiga de la inversión, es una provincia que busca facilitar", resumió Fernández.

Textuales

Gustavo Fernández / Ministro de la Producción