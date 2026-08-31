La localidad de Barreal, en el departamento de Calingasta, ha puesto en marcha un ambicioso e integral plan de seguridad vial y mejora de infraestructura urbana. Esta iniciativa, impulsada por la gestión municipal de Calingasta, busca potenciar la seguridad vial tanto para los vecinos como para los turistas de la zona.

Las intervenciones principales están orientadas al ordenamiento del tránsito en áreas críticas, el control de la circulación en los entornos de establecimientos educativos de alta concurrencia y la jerarquización de los accesos principales al pueblo, beneficiando de forma directa la transitabilidad cotidiana.

Prevención en entornos educativos

Una de las aristas con mayor impacto directo en la comunidad es la colocación estratégica de nuevos reductores de velocidad en puntos críticos. Estos dispositivos se están instalando con el objetivo primordial de prevenir accidentes viales y ordenar la circulación en los horarios escolares de entrada y salida de alumnos.

En esta primera etapa de ejecución del plan, las instituciones educativas beneficiadas de forma directa por la medida municipal son la Escuela Esnaola, la Escuela Saturnino S. Aráoz y la Escuela Martín Gil.

Con estas acciones concretas, la comuna busca llevar tranquilidad a las familias y asegurar entornos de aprendizaje cuidados.

Accesos seguros y conectividad clave

Además del resguardo de los niños y jóvenes en las escuelas, las cuadrillas extendieron la colocación de reductores de velocidad a otras arterias de alto flujo de tránsito en Barreal. Entre ellas, se destacan el ingreso al Barrio Pellegrini por la calle Belgrano y, especialmente, el acceso sur a la localidad sobre la Ruta Nacional 149.

Esta ruta nacional representa una columna vial fundamental tanto para el transporte de carga local como para el constante flujo turístico que arriba a la zona, haciendo de vital importancia contar con dispositivos preventivos eficaces que ordenen la circulación y eviten colisiones.

Mantenimiento integral y espacios públicos

De manera paralela a los trabajos de transitabilidad vial, el municipio desplegó operativos especiales de limpieza profunda y acondicionamiento general en las instalaciones del Colegio Secundario de Barreal.

Estas tareas integran un programa sostenido de mantenimiento de los edificios escolares, diseñado para garantizar un entorno limpio, seguro y apto para el desarrollo pedagógico de jóvenes y docentes.

El equipo a cargo remarcó que las medidas responden a una planificación continua y descentralizada de la intendencia, cuyo objetivo es atender necesidades concretas de la comuna y consolidar espacios públicos más seguros para los vecinos.