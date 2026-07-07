El Municipio de Pocito firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan para ceder un inmueble que permitirá el funcionamiento temporal de la Subcomisaría Castro, ubicada en la localidad de Carpintería.

La iniciativa busca garantizar la continuidad del servicio policial mientras se desarrollan las obras de remodelación y puesta en valor del edificio donde funciona habitualmente la dependencia. De esta manera, el personal podrá continuar prestando servicio sin interrupciones y mantener la atención a los vecinos.

Un acuerdo para garantizar la seguridad

El convenio fue rubricado por el intendente Fabián Aballay y las autoridades de la Secretaría de Seguridad. En el acto participaron el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; el comisario de la Seccional Sexta, Gustavo Algañaraz; y la jefa de la Departamental 5, Carina Rodríguez.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia para fortalecer la infraestructura destinada a la seguridad y asegurar la prestación de un servicio eficiente.

El mensaje de Aballay

El intendente Fabián Aballay remarcó que el Municipio puso a disposición un espacio alternativo para que la Subcomisaría Castro continúe operando mientras avanzan las tareas de refacción de su edificio.

"Pusimos a disposición un espacio alternativo para garantizar el funcionamiento de la Subcomisaría Castro de Carpintería mientras avanzan las obras de refacción de su edificio. Creemos necesario colaborar con la Secretaría de Estado en acciones que contribuyan a fortalecer la presencia policial y brindar un mejor servicio a nuestra comunidad", expresó el jefe comunal.

Continuidad del servicio

Desde el Municipio señalaron que este tipo de acciones reflejan el compromiso de trabajar de manera articulada con el Gobierno provincial para mejorar la infraestructura de seguridad y garantizar una respuesta cercana a los vecinos.

Con este convenio, la Subcomisaría Castro podrá mantener su funcionamiento habitual durante todo el proceso de remodelación, evitando interrupciones en un servicio considerado esencial para la comunidad de Carpintería y reafirmando la seguridad ciudadana como uno de los ejes prioritarios de la gestión municipal.