El Gobierno nacional busca volver a abrir el recinto del Senado la próxima semana y avanzar con parte de su agenda legislativa. Para definir el eventual temario, los jefes de bloques fueron convocados a una reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles 26 de agosto a las 14, en el despacho de Victoria Villarruel.

La estrategia es impulsada por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien pretende llevar al recinto distintos proyectos y los pliegos de jueces que ya cuentan con dictamen. Entre las nominaciones que aparecen como prioridad están las de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, postulados para integrar la Cámara Federal porteña.

Además, el oficialismo busca avanzar con la denominada Ley Hojarasca, que propone eliminar legislación considerada obsoleta. El proyecto ya tiene media sanción de Diputados y forma parte de una agenda que LLA intenta reactivar en la Cámara alta.

Sin embargo, para garantizar una sesión, el oficialismo deberá negociar con los bloques aliados. Los senadores dialoguistas pretenden incorporar iniciativas propias al temario como condición para acompañar la convocatoria. Entre los proyectos que comenzaron a ganar espacio está el marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono, impulsado por las senadoras Flavia Royón y Sonia Rojas Decut.

La relación con los aliados se volvió más compleja después del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El oficialismo consiguió avanzar con la iniciativa, pero tuvo que resignar parte de su contenido original ante la resistencia de otros bloques a determinados artículos.

A esta negociación se suma un inconveniente logístico: el cierre temporal del Aeroparque Jorge Newbery, previsto desde el martes 25 de agosto a las 9 hasta el jueves 27 a las 16. La situación podría complicar el traslado de algunos senadores hacia Buenos Aires durante las jornadas en las que se intentará concretar la sesión.

Ante este escenario, el oficialismo también analiza alternativas. En caso de no reunir los consensos necesarios para sesionar el 26 de agosto, una posibilidad es trasladar el debate al 3 o al 10 de septiembre, con el compromiso de reservar lugares en el temario para proyectos impulsados por los aliados.

De todos modos, la intención del Gobierno es sostener el intento de abrir el recinto la próxima semana. La reunión de Labor Parlamentaria será la instancia clave para conocer si Bullrich logra reunir los acuerdos necesarios y qué proyectos finalmente llegan al Senado.