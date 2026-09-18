Sin acuerdo entre EE.UU. y China, la ONU define su nuevo liderazgo

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizará este viernes una nueva votación para designar al próximo secretario general del organismo, luego de que Estados Unidos y China no alcanzaran un consenso sobre el candidato que sucederá a António Guterres. La tercera ronda informal se desarrollará desde las 11 y tendrá entre sus principales nombres al argentino Rafael Grossi, junto a Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett.

El desacuerdo entre Washington y Beijing expone nuevamente las diferencias entre las dos potencias, en un escenario internacional atravesado por distintos conflictos y disputas. Entre ellos aparecen la guerra en Medio Oriente, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el debate por la influencia de la inteligencia artificial.

Grossi, entre los candidatos con mayor respaldo

Hasta el momento, Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana; Rebeca Grynspan, de Costa Rica; y Rafael Grossi, de Argentina, aparecen entre los postulantes que obtuvieron mayor respaldo durante las votaciones informales. El argentino cuenta con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump.

Por su parte, el presidente chino Xi Jinping dejó entrever durante la cumbre de los BRICS realizada en India que avalaría la candidatura de una mujer para suceder a Guterres. Esa posición se suma a las diferencias entre Estados Unidos y China que atraviesan el proceso de selección.

El peso de los miembros permanentes

Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y cuentan con derecho a veto. Si alguno de ellos utiliza esa facultad contra un candidato, el postulante queda fuera de la carrera.

El proceso de selección establece que el secretario general es nombrado por la Asamblea General de la ONU a partir de una recomendación del Consejo de Seguridad. El actual secretario general, António Guterres, finalizará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre de 2026.

La nueva votación se realizará mientras continúa abierta la definición sobre quién ocupará el máximo cargo ejecutivo de Naciones Unidas a partir de 2027. La falta de consenso entre las principales potencias mantiene abierta la competencia entre los candidatos.