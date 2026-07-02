Suiza e India concentran el 95,6% de las exportaciones de oro de San Juan, según el último informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera. La provincia envía el 67,8% de su producción minera a Suiza y el 27,8% a India, dejando para el resto del mundo apenas el 4,4% restante.

El oro es el producto estrella de la canasta exportadora sanjuanina. En los primeros cinco meses de 2026, el metal representó el 98,1% de las ventas mineras de la provincia, con un acumulado de USD 964 millones. Esto explica por qué los destinos de las exportaciones de San Juan están directamente alineados con los principales centros de refinación y comercialización de oro del mundo.

Suiza, el centro del oro mundial

Suiza es el principal centro de refinación y comercialización de oro del mundo. Allí se concentran las mayores refinerías que procesan el metal proveniente de distintos países, incluida la Argentina. Por eso, el 67,8% del oro sanjuanino cruza el océano hacia el país europeo.

En el contexto nacional, Suiza fue el principal destino de las exportaciones mineras argentinas en mayo, con USD 205 millones (32% del total), seguida por China con USD 175 millones (27%), Estados Unidos con USD 93 millones (14%) y Canadá con USD 91 millones (14%). Entre los cuatro países concentran el 88% de las exportaciones mineras del país.

Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera

El litio va a China

Mientras el oro sanjuanino tiene como destino Suiza e India, el litio que se extrae en las provincias del NOA (Catamarca, Jujuy y Salta) tiene como principal destino a China, que es el mayor productor mundial de baterías y vehículos eléctricos. En el acumulado enero-mayo, el litio representó el 70,1% de las exportaciones mineras de esas tres provincias.

Oro y litio, los productos estrella del país

La composición de las exportaciones explica esta concentración geográfica. En mayo, el oro representó el 62,1% de las exportaciones de los principales proyectos mineros (USD 382 millones), mientras que el litio sumó otro 30,4% (USD 187 millones). Ambos productos tienen destinos muy específicos: el oro va mayoritariamente a Suiza y el litio a China y Asia.

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Contexto nacional

A nivel país, las exportaciones mineras de enero-mayo alcanzaron un récord histórico de USD 3.934 millones, un 75,8% más que en el mismo período de 2025. El sector representa ya el 10% de las exportaciones totales argentinas, y cinco provincias (Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca) explican el 98,4% de toda la minería exportada por el país.

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Un mapa global que define el rumbo de la minería sanjuanina

Los datos oficiales confirman que el destino de los minerales sanjuaninos no es casualidad. Suiza e India son los principales centros de refinación y consumo de oro del mundo, y San Juan, con su producción casi exclusivamente enfocada en este metal, se inserta directamente en esa cadena global de valor. Mientras el oro viaja hacia Europa y Asia, el litio del NOA encuentra en China su mercado natural, en un escenario que consolida a la Argentina como proveedora de minerales estratégicos para los mercados internacionales. La concentración de destinos no es una debilidad, sino el reflejo de una especialización productiva que posiciona a San Juan como un actor clave en el abastecimiento global de oro.