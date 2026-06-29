Los glaciares de Suiza atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Las altas temperaturas que afectan a Europa provocaron que toda la nieve y el hielo acumulados durante el invierno desaparecieran semanas antes de lo habitual, dejando a las masas glaciares expuestas al intenso sol del verano y acelerando un proceso de fusión que preocupa a la comunidad científica internacional.

De acuerdo con el programa científico Glacier Monitoring in Switzerland (GLAMOS), el denominado "glacier loss day", la fecha en que se agotan las reservas de nieve acumuladas durante el invierno, se registró este año casi dos meses antes del promedio histórico. Solo en 2022 este umbral climático se alcanzó más temprano.

El fenómeno representa un punto de inflexión para los glaciares alpinos, ya que desde este momento toda el agua que se derrite corresponde directamente al hielo milenario, cuya recuperación demanda siglos o resulta prácticamente imposible bajo las actuales condiciones climáticas.

"Estamos con tres meses de adelanto respecto a lo que sería una situación saludable", explicó Matthias Huss, responsable de la red de monitoreo Glamos. La advertencia cobra mayor relevancia porque aún restan los meses más cálidos del verano europeo, cuando el derretimiento suele intensificarse.

Las observaciones realizadas en distintos glaciares muestran un deterioro acelerado. En el glaciar del Ródano, por ejemplo, los investigadores constataron que desapareció aproximadamente un metro de espesor de hielo en apenas diez días, un ritmo considerado inédito para la región.

Menos nieve y temperaturas récord agravan la crisis

Los especialistas atribuyen esta situación a una combinación de factores extremos. Durante el invierno 2025-2026, la acumulación de nieve fue alrededor de un 25 % inferior al promedio registrado entre 2010 y 2020.

A ello se sumaron temperaturas superiores a lo normal durante mayo y junio, que provocaron la desaparición anticipada de la capa de nieve que protege naturalmente a los glaciares de la radiación solar.

Cuando esa cobertura blanca desaparece, queda expuesto un hielo mucho más oscuro que absorbe mayor cantidad de energía solar, acelerando aún más el proceso de fusión. El fenómeno fue agravado este año por la llegada de polvo del Sahara durante marzo, que redujo la capacidad reflectiva de la nieve y favoreció la absorción del calor.

Las imágenes obtenidas por los equipos científicos muestran un aumento del caudal de agua de deshielo y un retroceso visible del frente de numerosos glaciares.

Un retroceso que ya es histórico

La pérdida de hielo no constituye un fenómeno aislado. Según datos publicados por el diario británico The Guardian, entre los años 2000 y 2024 los glaciares suizos perdieron aproximadamente el 38 % de su volumen.

Aunque el retroceso comenzó hace cerca de 170 años, los científicos coinciden en que la velocidad observada durante las últimas décadas no tiene precedentes y responde principalmente al incremento sostenido de la temperatura global.

La actual ola de calor que afecta a Europa agrava aún más el panorama. En distintos países del continente se registraron temperaturas superiores a los 40 °C e incluso valores hasta 10 °C por encima de los promedios habituales para esta época del año.

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que estos episodios extremos ejercen una presión creciente sobre los sistemas naturales, mientras que la Organización Mundial de la Salud informó que, desde el 21 de junio, más de 1.300 fallecimientos estuvieron asociados a la intensa ola de calor que afecta a Europa.

Consecuencias para el futuro

Los glaciares cumplen un papel fundamental como reservas estratégicas de agua dulce, alimentando ríos y regulando el caudal durante los meses secos. Su retroceso compromete el abastecimiento de agua, modifica ecosistemas de alta montaña y afecta actividades económicas vinculadas a la agricultura, al turismo y la generación hidroeléctrica.

Las proyecciones científicas indican que, si las actuales tendencias de calentamiento continúan, hacia finales de este siglo solo sobrevivirán pequeños restos de hielo en los Alpes.

El "glacier loss day" registrado este año constituye una nueva señal de alarma sobre el impacto del cambio climático. Los científicos continuarán realizando mediciones hasta septiembre para elaborar el balance anual definitivo, aunque todo indica que el 2026 podría ubicarse entre los años con mayores pérdidas de masa glaciar desde que existen registros.

Para la comunidad científica, el rápido deterioro de los glaciares suizos se ha convertido en uno de los indicadores más visibles de una crisis climática que ya no se proyecta hacia el futuro, sino que se manifiesta con creciente intensidad en el presente.