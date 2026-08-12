El Senado de la Nación comenzó este miércoles el debate del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para crear el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. La iniciativa busca ampliar el esquema de beneficios para captar capitales destinados a sectores considerados estratégicos y de desarrollo tecnológico.

El tratamiento comenzó a las 16 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General. La primera jornada tiene carácter informativo y cuenta con la participación de funcionarios del Ministerio de Economía, que exponen los principales aspectos de la propuesta. El Senado ya había incorporado el proyecto a la agenda de esas comisiones.

La discusión en la Cámara Alta será clave para el Gobierno nacional, que busca conseguir los respaldos necesarios entre sus aliados para transformar la iniciativa en ley durante agosto. La estrategia oficial apunta principalmente a sostener acuerdos con el PRO, la Unión Cívica Radical y representantes de fuerzas provinciales.

Qué propone el Súper RIGI

El nuevo régimen está diseñado para proyectos vinculados con actividades que todavía tienen un desarrollo limitado en Argentina o que requieren grandes desembolsos iniciales para su expansión. Entre los sectores contemplados aparecen la industrialización de minerales críticos, la biotecnología, la fabricación de baterías, el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos y las energías renovables.

También están incluidos proyectos relacionados con turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares modulares, semiconductores e inteligencia artificial. De esta manera, el Gobierno busca utilizar incentivos fiscales y regulatorios para atraer inversiones hacia industrias consideradas estratégicas para la próxima etapa de crecimiento económico.

Una de las principales diferencias con el RIGI vigente es el monto mínimo requerido para ingresar al régimen. Las empresas deberán comprometer inversiones de al menos “US$1.000 millones”, cinco veces el piso establecido para el régimen actual.

A cambio, los proyectos podrán acceder a un esquema de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante “30 años”, además de beneficios tributarios y financieros. El objetivo oficial es reducir la incertidumbre y mejorar las condiciones de rentabilidad para inversiones de gran escala.

El proyecto aprobado por Diputados contempla beneficios para inversiones superiores a US$1.000 millones y apunta especialmente a áreas como tecnología, energía, minería de minerales críticos y movilidad eléctrica. La Cámara baja le dio media sanción en junio con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones.

Ahora el debate se trasladó al Senado, donde el oficialismo deberá negociar para conseguir los votos que permitan avanzar hacia la sanción definitiva. La discusión cobra particular importancia para provincias como San Juan, donde el desarrollo de nuevos proyectos mineros y la llegada de inversiones vinculadas al cobre y otros minerales críticos forman parte de la agenda económica provincial.

El tratamiento en comisiones será, por lo tanto, la primera instancia para que los senadores definan posiciones sobre un régimen que busca combinar grandes inversiones, estabilidad normativa y nuevos sectores productivos. El Gobierno apuesta a que el debate concluya con un dictamen que permita llevar el Súper RIGI al recinto durante agosto.