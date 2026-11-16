El gas y las verduras se convirtieron en los principales motores del recalentamiento de precios durante octubre, llevando la inflación mensual al 2,2% y dejando una variación acumulada del 33,1% en los últimos doce meses, con saltos extraordinarios en la verdulería donde productos básicos como el zapallo anco rozaron el 60% de aumento.

Al desagregar el comportamiento por categorías, los precios Estacionales encabezaron cómodamente las subas con un salto del 5,5%, traccionados por el fuerte encarecimiento en el rubro de Verduras, tubérculos y legumbres. Dentro de ese segmento se registraron incrementos muy pronunciados: además del zapallo anco (cercano al 60%), la papa, la cebolla y la batata superaron el 20% de aumento en apenas un mes.

En segundo lugar dentro de las categorías aparecieron los precios Regulados, que avanzaron un 2,9% impulsados principalmente por las correcciones en las tarifas de Gas y en los Combustibles para vehículos. Por su parte, el IPC Núcleo —que mide la tendencia inflacionaria de fondo sin componentes estacionales ni regulados— marcó un 1,5%, con alzas vinculadas mayormente a Alquiler de la vivienda y Restaurantes.

Si se observa el desempeño por divisiones a nivel nacional, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró el ranking mensual con un incremento del 4,2%, explicado de forma directa por la suba en el suministro de gas.

El segundo puesto en el podio de mayores aumentos correspondió a Recreación y cultura, que trepó un 3,3%. En el extremo opuesto, las dos divisiones que mostraron las menores variaciones de todo el país fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

El impacto de las subas también mostró diferencias marcadas según cada región del país. En Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor incidencia sobre el índice general, empujada por los fuertes aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y en Pan y cereales.

En cambio, en la región Patagonia, el mayor peso sobre el costo de vida mensual correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido al fuerte impacto combinado de las subas en Gas y Alquiler de la vivienda.