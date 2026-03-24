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Tarjeta Alimentar abril 2026: Anses confirmó montos y cambios

Anses aclaró qué ocurrirá con la Tarjeta Alimentar en abril de 2026. Aunque otras prestaciones tendrán aumentos, el beneficio clave para alimentos no se actualizará y mantendrá sus valores actuales.

POR REDACCIÓN

24 de marzo de 2026
Anses paga la Tarjeta Alimentar a través de la misma cuenta de la AUH. (Archivo)
 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en abril de 2026, en medio de la expectativa de millones de beneficiarios por los ajustes en otras prestaciones. La decisión implica que los montos del refuerzo alimentario se mantendrán sin cambios durante el próximo mes. 

A diferencia de asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que sí se actualizan por la fórmula de movilidad basada en la inflación, la Tarjeta Alimentar no está alcanzada por ese mecanismo. Por este motivo, su incremento depende exclusivamente de decisiones del Gobierno y no de ajustes automáticos mensuales. 

De esta manera, los montos vigentes en abril serán los mismos que en marzo:

  • Familias con un hijo o personas gestantes: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062 

El dinero se deposita de forma automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, se acredita en la misma fecha que el resto de los beneficios sociales.

En paralelo, Anses sí aplicará un aumento del 2,9% en abril para jubilaciones, pensiones y asignaciones como la AUH, lo que marca un contraste con la Tarjeta Alimentar, que queda congelada. Con esta actualización, la AUH ascenderá a unos $136.666 por hijo, aunque se paga el 80% mensual. 

Pese a la falta de incremento, el beneficio continúa siendo un refuerzo clave para los sectores más vulnerables. Al combinarse con la AUH actualizada, los ingresos totales de una familia pueden superar los $160.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos. 

La decisión de mantener los montos sin cambios se da en un contexto de inflación sostenida, lo que genera preocupación por el poder adquisitivo de estas ayudas sociales. Mientras no haya un nuevo anuncio oficial, la Tarjeta Alimentar seguirá con los mismos valores en los próximos meses. 

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