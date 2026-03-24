La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en abril de 2026, en medio de la expectativa de millones de beneficiarios por los ajustes en otras prestaciones. La decisión implica que los montos del refuerzo alimentario se mantendrán sin cambios durante el próximo mes.

A diferencia de asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que sí se actualizan por la fórmula de movilidad basada en la inflación, la Tarjeta Alimentar no está alcanzada por ese mecanismo. Por este motivo, su incremento depende exclusivamente de decisiones del Gobierno y no de ajustes automáticos mensuales.

De esta manera, los montos vigentes en abril serán los mismos que en marzo:

Familias con un hijo o personas gestantes: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El dinero se deposita de forma automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, se acredita en la misma fecha que el resto de los beneficios sociales.

En paralelo, Anses sí aplicará un aumento del 2,9% en abril para jubilaciones, pensiones y asignaciones como la AUH, lo que marca un contraste con la Tarjeta Alimentar, que queda congelada. Con esta actualización, la AUH ascenderá a unos $136.666 por hijo, aunque se paga el 80% mensual.

Pese a la falta de incremento, el beneficio continúa siendo un refuerzo clave para los sectores más vulnerables. Al combinarse con la AUH actualizada, los ingresos totales de una familia pueden superar los $160.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos.

La decisión de mantener los montos sin cambios se da en un contexto de inflación sostenida, lo que genera preocupación por el poder adquisitivo de estas ayudas sociales. Mientras no haya un nuevo anuncio oficial, la Tarjeta Alimentar seguirá con los mismos valores en los próximos meses.