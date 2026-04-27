Techint pone un pie en San Juan atraído por el boom del cobre

La provincia de San Juan continúa afianzándose como uno de los polos mineros más estratégicos del país. En las últimas horas, se confirmó una noticia que sacude el tablero industrial y minero nacional: el Grupo Techint, uno de los conglomerados industriales más importantes de Argentina, desembarcará oficialmente en la provincia atraído por el auge del cobre.

La decisión fue formalizada tras una visita de directivos de la compañía a autoridades provinciales y referentes del sector minero local. En el encuentro, la firma adelantó que en el corto plazo abrirá oficinas en la provincia y ya se encuentran evaluando terrenos para la instalación de una planta operativa. Este movimiento no solo implica una inversión significativa, sino que también marca un paso clave en la expansión regional del grupo.

Interés en los grandes proyectos cupríferos

El foco de atención de Techint está puesto en el crecimiento de los megaproyectos de cobre que se desarrollan en San Juan, entre ellos Vicuña y Los Azules. La empresa, que cuenta con una vasta experiencia en obras de gran escala como represas y plantas industriales, podría aportar infraestructura crítica y servicios estratégicos para el desarrollo de la actividad minera.

Con este desembarco, San Juan se convierte en la tercera provincia del país en albergar una sede del grupo, que actualmente emplea a miles de personas a nivel global. Fuentes cercanas a la compañía indicaron que la futura instalación no se limitará a tareas administrativas, sino que contempla una estructura más amplia, lo que genera expectativas en materia de empleo y desarrollo económico local.

Antecedentes y contexto regional

Si bien el Grupo Techint ya tenía presencia previa en San Juan a través de su participación en obras clave como los diques Punta Negra y Caracoles, además de su colaboración en proyectos mineros como Veladero y Pascua-Lama, su regreso ahora con una apuesta más fuerte refleja el creciente atractivo que genera el potencial del cobre sanjuanino.

El desembarco se produce en un contexto donde distintas firmas internacionales vuelven a mirar a San Juan como un destino estratégico. A pesar de las tensiones políticas a nivel nacional, el crecimiento proyectado de la minería del cobre se presenta como un motor suficiente para impulsar nuevas inversiones y posicionar a la provincia en el mapa global del sector.