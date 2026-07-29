Los equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ya se encuentran desplegados en el terreno, dando inicio formal a las tareas de investigación en el Área Natural Protegida La Ciénaga, en el departamento de Jáchal. Tras la firma del convenio de colaboración realizada el pasado 6 de julio de 2026, los especialistas comenzaron las tareas de prospección geológica y paleontológica con el objetivo de establecer una línea de base científica esencial para la gestión del área. Este ambicioso plan, diseñado como un Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), cuenta con un financiamiento compartido entre la universidad y el Gobierno provincial, y tiene un plazo de ejecución estimado de dos años.

La presencia de los investigadores en la zona marca un hito en la política ambiental de la provincia, ya que permite que el conocimiento académico se aplique directamente a las necesidades del territorio. El equipo, coordinado por el Instituto de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN), está trabajando en la recopilación de datos que servirán para definir políticas de conservación de la flora y fauna local, además de actualizar el inventario del patrimonio geológico que cuenta con protección legal desde 2001. Según las autoridades, este trabajo es "histórico" por la integración directa de la universidad pública en la gestión de áreas protegidas.

Investigación sobre el terreno: tras las huellas del Mesozoico

El despliegue en La Ciénaga no es casual; los científicos consideran el sitio como una unidad de estudio excepcional. Actualmente, los especialistas se centran en el estudio de sedimentos que representan el período Mesozoico, donde existe una alta probabilidad de hallar restos de dinosaurios, invertebrados y huellas de vertebrados que ya han sido detectadas de forma preliminar en la zona. Desde el punto de vista geológico, el trabajo de campo incluye el análisis de la estructura denominada "anticlinal", un plegamiento del terreno que genera paisajes únicos, como los que se aprecian desde la Cuesta de Huaco.

El equipo de aproximadamente 15 profesionales que ya trabaja en el lugar tiene un abordaje interdisciplinario. No solo participan geólogos, biólogos y paleontólogos, sino también licenciados en turismo y especialistas en comunicación. Esta diversidad es clave para el proyecto, ya que uno de los objetivos es traducir el conocimiento científico en herramientas útiles para la comunidad y los visitantes. La coordinación en el terreno busca asegurar que los hallazgos científicos se conviertan en el motor de un desarrollo turístico responsable.

Un sendero para la comunidad y el futuro Geoparque

Una de las tareas más visibles que ya está en marcha es el diseño de un sendero interpretativo. Este camino permitirá a los turistas y locales conocer la historia de la vida en Jáchal desde el período Cámbrico hasta la actualidad. La creación de este sendero responde a un pedido específico de la Cámara de Turismo de Jáchal y de los propios vecinos, quienes buscan que la ciencia potencie la economía regional a través del turismo científico.

Este esfuerzo se integra en un marco mucho mayor: el megaproyecto de Geoparques, que aspira a convertir a Jáchal en el primer sitio de Argentina auspiciado por la Unesco con esta categoría. El trabajo que los técnicos realicen durante estos dos años será fundamental para sustentar dicha postulación internacional. Al finalizar el proyecto en 2027, la Secretaría de Ambiente contará con cartografía detallada y puntos clave de manejo para el patrimonio natural de la zona.

El equipo detrás de la puesta en valor

La dirección del proyecto está a cargo de la Dra. Jimena Trotteyn, quien lidera un grupo base conformado por expertos de la UNSJ, la Dirección de Áreas Protegidas y el Instituto Cicterra del Conicet. Entre los profesionales que integran esta misión se encuentran Tatiana Soria, Adriana Martín, Víctor Contreras, Juan Pablo Ariza, Yamila Duvokobic, Lucas Fiorelli, Dinia Smitther de Salvo, Laura León, Vicente Mulet, Juan José Caballero, Gonzalo Mendoza y Claudio Mamani.

Este equipo continuará trabajando estrechamente con la comunidad de Jáchal y la Ciénaga, tomando sus sugerencias como eje central para el desarrollo del plan, garantizando así que la ciencia y la sociedad caminen juntas en la preservación de este legado natural único.