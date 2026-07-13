La localidad de Terrasse-Vaudreuil, situada estratégicamente al oeste de Montreal, ha grabado su nombre en la historia ambiental al convertirse en el primer municipio de Canadá en reconocer formalmente a los árboles como seres vivos dotados de derechos propios. Esta decisión, aprobada por unanimidad por el concejo municipal el pasado 9 de junio, establece un marco jurídico donde los árboles dejan de ser meros objetos decorativos para ser sujetos con derecho a la vida, al crecimiento natural, a la integridad y a la regeneración.

Con una población de aproximadamente 2,000 habitantes, este pequeño pueblo ha decidido adherirse a la Declaración Universal de los Derechos del Árbol, una iniciativa de alcance internacional que busca transformar la relación entre la humanidad y su entorno natural. El alcalde de la comunidad, Michel Bourdeau, ha sido un motor fundamental detrás de esta resolución, impulsado por la sensibilidad ecológica que despertó en la población el cineasta André Desrochers a través de su obra cinematográfica Des arbres et des arts. Según Bourdeau, la premisa es sencilla pero profunda: un árbol respira, vive y protege, funcionando de manera análoga a un ser humano en su ciclo vital y su importancia para el ecosistema.

Principios de la Declaración Universal

La adhesión de Terrasse-Vaudreuil no es solo un gesto simbólico, sino que se fundamenta en principios éticos y ecológicos claros. La Declaración Universal de los Derechos del Árbol establece que estos seres vivos constituyen un bien común de la humanidad y que la vida en el planeta es dependiente de su existencia y de los servicios ecosistémicos que brindan de manera incansable. En este sentido, la normativa municipal ahora exige que los ciudadanos y el gobierno actúen con fraternidad y solidaridad hacia ellos.

Para dar cumplimiento a estos derechos, el municipio se ha comprometido a realizar una revisión profunda de sus ordenanzas vigentes. El objetivo es garantizar una protección real que incluya la obligatoriedad de reemplazo en cualquier caso de tala justificada y el fortalecimiento de programas de plantación urbana. La meta es clara: ampliar la cobertura arbórea y asegurar que cada árbol residente en Terrasse-Vaudreuil pueda cumplir su ciclo de vida natural sin interferencias humanas arbitrarias.

Un aliado estratégico contra el cambio climático

La urgencia de esta medida también responde a una realidad climática apremiante. Terrasse-Vaudreuil es una comunidad rodeada de bosque que ha sufrido el impacto directo de inundaciones en tres ocasiones en los últimos años. Ante este escenario, el alcalde Bourdeau sostiene que los árboles son los mayores aliados en la lucha contra el cambio climático, actuando como infraestructura verde esencial para la regulación hídrica.

Entre los beneficios directos que el municipio espera potenciar con este reconocimiento se encuentran la reducción de las islas de calor urbanas gracias a la sombra y regulación térmica, la mejora sustancial de la calidad del aire mediante la captura de carbono y la protección de los recursos hídricos al favorecer la infiltración del agua en el suelo. Además, se busca conservar la biodiversidad local, ya que los árboles sirven de hábitat crítico para múltiples especies que conviven con los residentes.

El debate legal sobre la personalidad jurídica

Este paso coloca a la localidad a la vanguardia de un movimiento global que busca otorgar personalidad jurídica a elementos de la naturaleza, similar a lo ocurrido en 2021 con el río Magpie en Canadá. Expertos legales señalan que, si las corporaciones pueden tener estatus legal, no existe impedimento jurídico para que los seres vivos también lo obtengan. Este cambio de paradigma en Terrasse-Vaudreuil no solo influye en las políticas locales, sino que abre un debate necesario sobre cómo las sociedades modernas entienden su vínculo con la biodiversidad y el valor intrínseco de los ecosistemas.