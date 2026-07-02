Luego de la aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero en la Cámara de Diputados, el presidente del cuerpo legislativo, Fabián Martín, destacó el amplio respaldo obtenido por la iniciativa y aseguró que la nueva normativa permitirá fortalecer la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en la actividad minera. "La ley es obligatoria para todos. No hay que adherirse, hay que cumplirla porque es una ley vigente en la provincia", confirmó.

Martín explicó que la iniciativa demandó más de un año de elaboración y contó con la participación del Ministerio de Producción, el Ministerio de Minería y las cámaras vinculadas al sector. "Este es un proyecto que llegó al recinto muy maduro. Se trabajó durante más de un año con todas las cámaras del sector, precisamente teniendo como propósito cuidar la mano de obra local y cuidar los proveedores locales para que tengan preponderancia en cada una de las contrataciones", afirmó.

El presidente de la Cámara destacó que la ley establece como meta que el 80% de la mano de obra contratada sea sanjuanina y que el 60% de los proveedores también pertenezcan a la provincia. Además, señaló que dentro de ese porcentaje de empleo local se fija que al menos un 30% de los trabajadores sea del departamento donde se desarrolla el emprendimiento minero y que el 20% de los proveedores también provenga de esa zona.

Consultado sobre las críticas de algunos sectores respecto al tiempo de tratamiento del proyecto, el legislador sostuvo que la urgencia respondió al avance de las inversiones mineras. "El apuro era precisamente que no se tuviese esta ley mientras las empresas iban contratando personal y proveedores. Había que contar con esta herramienta para garantizar estas exigencias", explicó.

No obstante, aseguró que el diálogo continuará abierto para analizar futuras mejoras. "Seguramente habrá cosas para resolver o mejorar, y el diálogo con el Gobierno de San Juan va a seguir siempre", sostuvo.

Respecto al funcionamiento del Consejo Consultivo previsto por la norma, indicó que estarán representadas las instituciones del sector que cumplan con los requisitos legales y que ese organismo tendrá un rol clave en el seguimiento de la ley. "La ley prevé una evaluación anual y un control para verificar que se cumplan los porcentajes establecidos. No será una tarea sencilla, pero se va a llevar adelante", afirmó.

Finalmente, Martín recordó que la normativa contempla incentivos para las empresas que cumplan con los objetivos mediante créditos fiscales y sanciones para quienes incumplan las obligaciones.