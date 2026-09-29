Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados cerraron este martes el debate sobre endeudamiento familiar y morosidad con tres dictámenes diferentes. El recinto deberá definir cuál de las propuestas avanzará, en una discusión que pone frente a frente un proyecto del oficialismo y dos iniciativas opositoras.

La Libertad Avanza, junto al Pro y la UCR, consiguió el despacho de mayoría con 32 firmas, aunque con dos disidencias radicales. En minoría quedaron un dictamen de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, con 27 firmas, y otro de Argentina Federal, con dos.

El dictamen de mayoría será el primero en ser tratado cuando el tema llegue al recinto. Todavía no hay fecha acordada y entre los bloques se analizan el 7 y el 14 de octubre.

Tres propuestas, tres caminos

El oficialismo puso el foco en la prevención, la transparencia y la educación financiera. Su proyecto busca que bancos y proveedores no financieros entreguen información clara sobre costos, tasas, condiciones y tributos antes y durante las operaciones de crédito.

También incorpora herramientas como perfiles de riesgo accesibles, consentimiento digital informado, prevención del fraude, derecho de revocación y portabilidad del crédito.

La oposición, en cambio, plantea medidas directas de alivio para los deudores. El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica declara por 180 días la emergencia por sobreendeudamiento y crea un régimen de regularización.

Entre sus medidas propone eliminar el 100% de los intereses punitorios, fijar planes de al menos 12 meses y limitar las cuotas al 30% de los ingresos. También contempla suspender embargos, cobranzas extrajudiciales y nuevos reportes negativos.

El dictamen de Argentina Federal propone declarar por un año la emergencia social y económica por endeudamiento de consumidores y crea un programa de desendeudamiento. Además, fija un límite para las tasas y establece que podrán acceder al régimen quienes tengan ingresos de hasta 10 salarios mínimos.

El debate en comisión

El tratamiento comenzó con exposiciones de Nicolás Ferro, superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, y Alejandro Guillermo Henke, vicepresidente del Banco Nación.

Desde Provincias Unidas, Pablo Juliano defendió el proyecto opositor y sostuvo que busca atender a quienes tienen deudas con 60 días o más de mora. Según explicó, el acreedor tendrá 10 días para responder al pedido de reestructuración y, ante una negativa o falta de respuesta, intervendrá el Banco Central.

Desde LLA, Silvana Giudici defendió un esquema orientado a evitar nuevas situaciones de sobreendeudamiento. Señaló que fueron analizadas 78 iniciativas y sostuvo que el objetivo es generar “transparencia, control y previsibilidad” en el sistema financiero.

El cruce dejó planteadas dos miradas: el oficialismo apuesta a reglas de información y prevención, mientras los bloques opositores proponen mecanismos concretos de refinanciación y alivio para quienes ya están endeudados.

Ahora, con los tres dictámenes cerrados, la definición quedó en manos del recinto.