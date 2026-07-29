La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) confirmó que adherirá al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el próximo lunes 3 de agosto. La medida de fuerza será por 24 horas y forma parte del plan de lucha nacional impulsado por la organización sindical en reclamo de mejoras salariales, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y un mayor financiamiento para el sistema educativo.

Desde el gremio sanjuanino informaron que participarán de la jornada de protesta en defensa de la escuela pública y de los derechos de los trabajadores de la educación, acompañando los reclamos definidos a nivel nacional.

Entre los principales planteos de UDAP figura la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente para discutir salarios y condiciones laborales, además de la recuperación del poder adquisitivo de los docentes. También exigieron la restitución y el pago inmediato del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de los demás fondos nacionales destinados al sistema educativo.

El sindicato además reclamó la defensa de las cajas previsionales provinciales, la jubilación docente y manifestó su rechazo a cualquier reforma previsional que afecte al sector. A ello sumó el pedido de mayores recursos para infraestructura escolar, comedores, becas y conectividad.

El paro llega tras el acuerdo salarial en San Juan

La adhesión de UDAP a la medida nacional se produce pocos días después de que el gremio aceptara la última propuesta salarial presentada por el Gobierno de San Juan para el segundo semestre del año.

Ese acuerdo provincial contempló una actualización escalonada del Valor Índice y del sueldo básico hasta octubre, además de mejoras en adicionales como Estado Docente y la continuidad del concepto Nueva Conectividad San Juan, incorporado para compensar la eliminación de fondos nacionales.

Si bien el sindicato avaló ese entendimiento en el ámbito paritario provincial para garantizar las mejoras salariales, aclaró que mantiene sus cuestionamientos a las políticas nacionales que, según sostiene, afectan el financiamiento del sistema educativo.

Los reclamos de CTERA

La convocatoria al paro fue resuelta por CTERA como parte de un plan de lucha nacional. La confederación sostiene que el Gobierno nacional no convocó a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la normativa vigente para discutir salarios y condiciones de trabajo.

Además, la organización denuncia un desfinanciamiento de la educación pública y rechaza iniciativas que, a su entender, afectan derechos laborales y previsionales del sector. En ese marco, también manifestó su oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa y convocó a una jornada nacional de protesta en defensa de la educación pública, los trabajadores de la educación y los jubilados.