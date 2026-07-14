La negociación paritaria docente en San Juan cerró con un acuerdo parcial entre el Gobierno provincial y los gremios. Mientras UDAP y AMET aceptaron la última propuesta salarial del Ejecutivo, UDA la rechazó y quedó en libertad de acción. Horas después del cierre de las negociaciones, UDAP difundió un comunicado en el que explicó las razones de su decisión y respondió a la postura adoptada por UDA durante la discusión.

El sindicato sostuvo que la decisión de aceptar la oferta fue respaldada por los delegados escolares en plenario y cuestionó el planteo realizado por UDA durante la negociación.

"UDA no aceptó la propuesta y solicitó incorporar una suma no remunerativa de $75.000 en negro por única vez. UDAP no acompañó esa postura porque entiende que las sumas únicas no constituyen una mejora salarial permanente", expresó el gremio.

En el mismo comunicado, la organización defendió el criterio adoptado durante la negociación y aseguró que el objetivo fue garantizar mejoras que impacten sobre todos los componentes del salario. "Los incrementos remunerativos alcanzan al sueldo, la antigüedad, la zona, el aguinaldo, la jubilación y los demás adicionales del salario docente", señaló.

"Rechazar la propuesta habría significado que la docencia no percibiera los aumentos correspondientes al mes de julio, postergando esos incrementos", afirmó UDAP.

Cómo fue la negociación y qué incluye el acuerdo

La negociación concluyó con la aceptación de la propuesta por parte de UDAP y AMET, mientras que UDA resolvió rechazarla tras consultar a sus afiliados. El acuerdo establece una actualización de distintos componentes del salario entre julio y octubre.

Entre las medidas acordadas figuran un aumento del 3% del valor índice en agosto y otro 3% en octubre, incrementos en el sueldo básico, el Estado Docente, la Responsabilidad Funcional, el nomenclador y la creación del adicional Nueva Conectividad San Juan.

También se fijó un salario neto garantizado para el cargo testigo y una cláusula de revisión prevista para el 2 de noviembre, cuando las partes volverán a reunirse para evaluar la evolución de la inflación y los salarios.

Las diferencias entre los gremios

Durante la paritaria, UDA argumentó que la oferta resultaba insuficiente frente al costo de vida y reclamó una actualización mensual vinculada a la inflación. También dejó constancia de que el 99,08% de sus afiliados consultados rechazó la propuesta.

En contraste, UDAP sostuvo que aceptar la oferta permitía asegurar incrementos inmediatos y con impacto sobre todos los conceptos remunerativos. "Defendemos un salario en blanco que se traduzca en mejoras significativas y fortalezca el reconocimiento de los derechos de los docentes", concluyó el gremio, marcando así las diferencias que quedaron expuestas entre ambas organizaciones tras el cierre de la negociación paritaria.