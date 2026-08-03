La secretaria general de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), Patricia Quiroga, explicó los motivos por los que el gremio sanjuanino adhirió al paro nacional convocado por CTERA y remarcó que la medida de fuerza responde exclusivamente a reclamos dirigidos al Gobierno nacional, sin relación con la situación salarial o las negociaciones que mantiene el sindicato con la Provincia.

En una entrevista radial, la dirigente recordó que uno de los principales reclamos es la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente, instancia que, según señaló, está prevista por ley y que el Gobierno nacional aún no restableció de manera efectiva.

"Estamos pidiendo desde febrero que nos llamen y no nos llaman", afirmó Quiroga, al señalar que la última convocatoria incluyó una propuesta de salario mínimo que fue rechazada por los gremios y que desde entonces no hubo nuevas reuniones.

Los reclamos al Gobierno nacional

La titular de UDAP explicó que la paritaria nacional no solo define el piso salarial docente en todo el país, sino que también constituye el ámbito donde se debaten las políticas educativas nacionales.

"Los gremios no tenemos ninguna injerencia, no podemos hablar sobre lo que está sucediendo en las políticas educativas", sostuvo.

Además, señaló que otro de los reclamos es la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente salarial que dejó de ser financiado por la Nación.

Quiroga destacó que el Gobierno de San Juan absorbió el pago del ítem Conectividad e incluso lo incorporó al salario como suma remunerativa, pero aclaró que el FONID continúa sin abonarse.

"Del FONID no. Entonces estaría faltando esa suma en todo nuestro sueldo de la docencia sanjuanina", indicó.

La dirigente también cuestionó la reducción del financiamiento nacional para la educación pública y aseguró que la falta de recursos afecta la construcción de nuevas escuelas y el funcionamiento de establecimientos técnicos y agrotécnicos.

"Las escuelas técnicas recibían maquinarias y las agrotécnicas fondos para la alimentación de los animales y los cultivos. Ese dinero de Nación no está llegando", afirmó.

"No depende de la provincia"

Consultada sobre la posibilidad de que la adhesión al paro afecte la relación con el Gobierno de San Juan, Quiroga descartó esa posibilidad y sostuvo que los reclamos no están vinculados con la administración provincial.

"Hoy es paro nacional docente y están todos los objetivos claramente. No depende de la provincia", expresó.

Entre los motivos de la medida también mencionó la preocupación por posibles modificaciones en el sistema previsional docente, particularmente en las provincias que dependen de la Anses, entre ellas San Juan.

La respuesta a las posibles sanciones

La dirigente confirmó que el viernes UDAP recibió una notificación de la Subsecretaría de Trabajo de San Juan solicitando precisiones sobre cómo garantizarían el 75% de presencialidad establecido por la legislación vigente durante la medida de fuerza.

Sin embargo, sostuvo que el gremio respondió que se trata de un conflicto nacional y que la Provincia no tiene competencia sobre esa convocatoria.

"Contestamos la nota diciendo justamente que no era injerencia de la provincia", afirmó.

Quiroga aseguró además que, hasta el momento de la entrevista, Ctera no había recibido ninguna notificación formal del Gobierno nacional respecto de eventuales sanciones.

"Lo hemos escuchado, pero no ha llegado absolutamente ninguna cédula", dijo.

En caso de que se apliquen multas, anticipó que los gremios recurrirán a la vía legal.

"Ya se ha tomado conocimiento hasta la OIT de lo que está sucediendo. Tendremos a nuestros abogados para defendernos", sostuvo.