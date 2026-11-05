UDAP le pedirá al Gobierno un bono de fin de año para los docentes

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, confirmó que el sindicato planteó al Gobierno de San Juan la posibilidad de otorgar un bono de fin de año para los docentes. El pedido fue incorporado durante la última reunión paritaria, en la que también se discutió una nueva propuesta de actualización salarial que ahora deberá ser evaluada por los trabajadores.

Quiroga explicó que el reclamo surgió a partir de planteos de los propios docentes y que la organización sindical espera una respuesta del Ejecutivo. "Es cierto que en diciembre se suele pedir un bono navideño que habitualmente se otorga. Algunos docentes nos hicieron esta propuesta y nosotros también la llevamos a la mesa de negociación. Desde el Gobierno nos dijeron que lo iban a analizar", señaló a DIARIO HUARPE.

La dirigente aclaró que el planteo quedó pendiente de definición y que esperan conocer si existe una posibilidad concreta de otorgar ese beneficio. "Esperamos que puedan darnos una respuesta, tal vez en la próxima reunión, para saber si se puede concretar o no", agregó.

UDAP y la nueva oferta salarial

En paralelo al pedido del bono, la negociación salarial tuvo un nuevo avance durante la reunión que se extendió hasta la madrugada de este jueves. Según explicó Quiroga, después de varias horas de discusión, los gremios consiguieron incorporar una actualización para enero de 2027, que no estaba contemplada en el ofrecimiento anterior.

"Pudimos llegar, después de un arduo debate, a una propuesta que contempla el IPC de noviembre, el IPC de diciembre y un 1,5% para enero. Debemos destacar que enero no estaba incluido en la oferta anterior y nos costó mucho conseguir que lo incorporaran", manifestó.

La secretaria general explicó que uno de los principales argumentos del sindicato fue evitar que los salarios docentes quedaran sin actualización durante el primer mes del próximo año. También indicó que habían solicitado que el incremento de enero estuviera directamente vinculado con la inflación, aunque finalmente el Ejecutivo mantuvo el porcentaje fijo del 1,5%.

En ese sentido, señaló que existe un compromiso de revisar la situación si la inflación de febrero supera ese porcentaje. "Nos dijeron que, si el IPC de febrero es superior al 1,5%, se podría discutir una recomposición", precisó.

Sin embargo, Quiroga expresó sus diferencias con el indicador utilizado para calcular las actualizaciones. "Hemos señalado muchas veces que el IPC no refleja lo que estamos viviendo con nuestros salarios. Puede marcar un 1,5%, un 1,8% o un 2%, pero esos números no representan lo que realmente estamos gastando", cuestionó.

Los docentes deberán definir si aceptan la propuesta

Respecto de la continuidad de la negociación, Quiroga confirmó que la nueva oferta será puesta a consideración de los docentes a través de los delegados escolares y un plenario sindical. La intención es que los trabajadores puedan analizar el acta y expresar su postura antes de tomar una decisión.

"Como lo hacemos habitualmente, vamos a consultar a las bases. Los delegados escolares ya comenzaron a compartir el acta y a conversar con sus compañeros. Después tendremos un plenario en el que se decidirá cómo vamos a continuar", explicó.

La dirigente indicó que todavía no estaba definida la fecha del encuentro, aunque podría concretarse durante los próximos días. La respuesta formal de los gremios al Ejecutivo quedó prevista para el 13 de noviembre, después de las consultas internas.

"La última palabra la tienen los delegados escolares. Nosotros vamos a trasladarles la propuesta y serán los docentes quienes decidan si están de acuerdo o no", sostuvo.