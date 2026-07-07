En plenario, UDAP analizará la oferta mejorada del Gobierno

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, confirmó que el gremio analizará en un plenario la nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno de San Juan y remarcó que la decisión final quedará en manos de los docentes. La oferta oficial mejoró respecto de la presentada a fines de junio y eleva al 6% el incremento del valor índice previsto para el segundo semestre, además de incorporar mejoras en otros ítems del salario.

"Vamos a tener un plenario, leeremos el acta y el 10 de julio serán los docentes quienes decidan si aceptan o rechazan la propuesta", sostuvo Quiroga en radio Amanecer al referirse al proceso interno que seguirá UDAP antes de responder formalmente al Ejecutivo.

La dirigente explicó que la oferta presentada durante la madrugada representa un avance respecto de la negociación anterior. "Es una mejora de lo que el Gobierno había propuesto la semana pasada. Nosotros habíamos rechazado llegar hasta diciembre con la negociación y planteamos que el límite fuera octubre, además de incorporar otros puntos que considerábamos necesarios", expresó.

También aclaró que, si bien el ofrecimiento no alcanza todo lo solicitado por el sindicato, hubo acercamientos. "No es exactamente la cantidad que habíamos pedido, pero se acercaron a varios de los planteos que realizamos. Ahora la decisión ya no depende del gremio, sino de la docencia", afirmó.

Qué contempla la nueva propuesta

Según detalló Quiroga, para julio el gremio había solicitado un incremento sobre el valor índice, aunque finalmente aceptó negociar otros conceptos. "Pedimos cuatro puntos para el A01, que es el básico, y un 22% de conectividad. El Gobierno aceptó los cuatro puntos, pero ofreció un 5% en conectividad", indicó.

En agosto se mantiene un aumento del 3% sobre el valor índice, mientras que para septiembre el Ejecutivo incorporó una mejora que no figuraba en la propuesta anterior. "Habíamos pedido 10 puntos para el código E60 y finalmente ofrecen cinco puntos, además de otro 5% para conectividad", explicó.

La oferta también contempla un 3% adicional sobre el valor índice en octubre y mantiene la actualización de los porcentajes para los radios 4, 5, 6 y 7.

El salario que podría alcanzar un docente

Consultada por el impacto económico de la propuesta, Quiroga señaló que un docente que recién inicia su carrera, con radio 1 y sin antigüedad, podría percibir un salario cercano a los $900.000. "Estaría rondando esa cifra. Es un valor aproximado para un docente que recién comienza", precisó.

Respecto del clima de la negociación, evitó anticipar un resultado. "No puedo decir cuál será la decisión. Serán los delegados escolares, a partir de lo que expresen sus bases, quienes votarán y definirán la postura que llevaremos a la próxima reunión con el Gobierno", concluyó.