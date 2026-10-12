El Proyecto Integrado de Salud Mental en Calingasta presentó resultados sobre adolescentes de 13 a 17 años de la comunidad educativa del departamento. Según Mineria & Desarrollo, el relevamiento identificó la coexistencia de niveles elevados de felicidad y optimismo con indicadores de malestar emocional que requieren atención.

La iniciativa fue impulsada por Glencore Pachón y Fundación Fundar, en articulación con el Gobierno de San Juan y áreas provinciales de Salud, Educación, Familia y Desarrollo Humano, y Minería, informó Mineria & Desarrollo. El estudio se realizó a partir del protocolo de Salud Mental Adolescente y tuvo como objetivo relevar necesidades emocionales para aportar información que permita orientar acciones de prevención, acompañamiento y atención.

Los resultados se presentaron el 29 de septiembre en el Centro Cívico de la Ciudad de San Juan y al día siguiente en Barreal, según Mineria & Desarrollo. La publicación consignó la participación de representantes del Gobierno provincial, Glencore Pachón y Fundación Fundar en las presentaciones.

Un diagnóstico para orientar respuestas

Mineria & Desarrollo informó que el proyecto buscó aportar un diagnóstico sobre la situación de los adolescentes y facilitar la coordinación de respuestas entre las instituciones que intervienen en su cuidado. El medio señaló que, durante la presentación, Eugenia Basualdo, gerente de Relaciones Comunitarias de Glencore Pachón, explicó que el relevamiento procuró conocer la situación de los jóvenes para diseñar respuestas junto con el Estado y la comunidad.

La misma publicación indicó que Silvia Fuentes, ministra de Educación de San Juan, destacó el papel de las escuelas en la detección temprana de situaciones de malestar y en el acompañamiento de las trayectorias de niñas, niños y adolescentes. También consignó que Fuentes planteó la necesidad de trabajar con familias y comunidades para fortalecer factores de protección.

Mineria & Desarrollo atribuyó a Noelia Villena, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud provincial, la evaluación de que el diagnóstico permitirá conocer con mayor precisión las necesidades de los adolescentes de Calingasta. Según el medio, Villena sostuvo que la información puede contribuir a mejorar las políticas públicas y la respuesta del sistema sanitario.

Diputados pidieron evaluar una extensión

La Cámara de Diputados de San Juan declaró el proyecto de Interés Social, Sanitario y Educativo e instó al Poder Ejecutivo provincial a evaluar la posibilidad de extender el modelo de diagnóstico a Iglesia, Valle Fértil y Jáchal, informó Mineria & Desarrollo. La publicación señaló que la resolución propone analizar su implementación en otras zonas de la provincia; no informó que esa extensión ya haya sido aprobada o puesta en marcha.

Mineria & Desarrollo también planteó que las distancias y la población dispersa pueden dificultar el acceso a servicios de salud mental en algunas comunidades. En ese contexto, el medio indicó que contar con diagnósticos específicos puede contribuir a identificar necesidades, orientar recursos y establecer mecanismos de prevención y acompañamiento.

Abrieron la inscripción a un programa para jóvenes

En paralelo, Glencore Pachón y Fundación Forge abrieron la inscripción al programa gratuito Tu Futuro, dirigido a jóvenes de 18 a 24 años de Barreal, Villa Calingasta y Tamberías, según Mineria & Desarrollo. La propuesta busca desarrollar habilidades socioemocionales y digitales vinculadas con el mundo laboral y acompañar a los participantes en la definición de objetivos personales y profesionales.

El medio agregó que el programa apunta a que los jóvenes reconozcan sus intereses y fortalezas, construyan un proyecto de vida y adquieran herramientas para avanzar hacia una mayor autonomía y nuevas oportunidades de empleo. La información disponible no detalla fechas, requisitos ni canales de inscripción.