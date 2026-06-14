Una audiencia judicial en Tribunales terminó en un violento episodio cuando un imputado intentó agredir físicamente al juez tras conocer que continuaría detenido, a pesar de que su pareja había manifestado su intención de retirar la denuncia.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde durante una audiencia presidida por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi, en la que se analizaba la situación de Sebastián Andrada, conocido como “Cara de Pancho”.

Minutos antes del estallido, la mujer damnificada expresó su voluntad de dar marcha atrás con el proceso penal, en un contexto de evidente temor, buscando recuperar la tranquilidad familiar.

Ante esa situación, el magistrado explicó que la continuidad o no de la causa depende exclusivamente del Ministerio Público Fiscal, representado en este caso por la UFI CAVIG a través del fiscal Eduardo Martínez.

Esa aclaración provocó la reacción del imputado, quien se levantó de su asiento, lanzó insultos y amenazas, e intentó abalanzarse sobre el juez.

El ataque no llegó a concretarse gracias a la rápida intervención del personal policial de custodia, que logró reducir al agresor dentro de la sala.

A pesar del intento de la víctima por minimizar los hechos, la fiscalía ratificó que existieron las agresiones denunciadas originalmente.

Una vez restablecido el orden, el juez resolvió dictar tres meses de prisión preventiva para Andrada, quien fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial bajo la acusación de lesiones leves agravadas por el vínculo en un contexto de violencia de género.

El episodio generó conmoción en el ámbito judicial y volvió a poner en evidencia la tensión que atraviesan este tipo de causas dentro de los tribunales.