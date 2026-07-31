Una encuesta mostró que Milei no crece, pero mantiene ventaja por el rechazo a Kicillof

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, una encuesta nacional de RDT Consultores mostró un escenario electoral marcado por la polarización. El relevamiento concluyó que Javier Milei mantiene un índice de reelegibilidad favorable, aunque no por un crecimiento de su respaldo, sino porque sus principales rivales concentran niveles de rechazo aún mayores.

El informe ubicó el Índice de Reelegibilidad del Presidente en 72 puntos sobre 100, dentro de la zona considerada favorable por segundo mes consecutivo. Sin embargo, los consultores advirtieron que se trata de una situación "frágil", ya que Milei no alcanzaría los votos necesarios para imponerse en primera vuelta y solo lograría una victoria ajustada en un eventual balotaje.

Uno de los datos más llamativos del estudio es que mejoraron, al mismo tiempo, la aprobación y el rechazo hacia el mandatario. Según el relevamiento, la aprobación de la gestión pasó del 30,7% en junio al 32,6% en julio, mientras que la imagen positiva subió hasta el 39,3%. En paralelo, la imagen negativa alcanzó el 53,1%, el valor más alto registrado por la consultora durante este año.

En el escenario electoral, Axel Kicillof continúa apareciendo como el principal referente opositor, aunque también registró un deterioro en sus indicadores. De acuerdo con el informe, ese crecimiento del rechazo hacia el gobernador bonaerense es uno de los factores que hoy favorecen las posibilidades de reelección de Milei.

Según la simulación de la consultora, Milei reuniría alrededor del 39,8% de intención de voto en una primera vuelta, por debajo del porcentaje necesario para evitar el balotaje. En una segunda vuelta frente a Kicillof, el Presidente obtendría una ventaja ajustada, con el 52,6% de los votos válidos proyectados.

Los autores del trabajo definieron este escenario como "la paradoja del mes": el oficialismo no logra ampliar significativamente su base de apoyo, pero tampoco la oposición consigue consolidarse como una alternativa capaz de capitalizar el desgaste del Gobierno.