Una ONG propone el "sistema brasileño" para reducir la economía en negro

La ONG Lógica presentó una propuesta para reducir la elevada informalidad en la Argentina mediante un régimen de sorteos y devolución de impuestos al consumidor, inspirado en el exitoso modelo brasileño “CPF Nota Fiscal”, uno de los sistemas más efectivos de lucha contra la evasión en el mundo.

La propuesta de Lógica es que se combinen sorteos mensuales, cuyo antecedente local es la LoterIVA de hace tres décadas, con la devolución parcial del IVA, por ejemplo, el 30% del 21% del impuesto (6,3%), y que las provincias adhieran para que también se le acredite al consumidor, por ejemplo, el 30% de ingresos brutos (si la alícuota fuera 5%, se acreditaría 1,5% y un 7,8% total). Si no se quisiera asumir riesgo en relación al superávit, Lógica sugiere implementarlo gradualmente (empezando por supermercados) o utilizar bonos.

En San Juan, la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en San Juan es del 3% para la mayoría de las actividades comerciales y de servicios. Sin embargo, el porcentaje exacto varía según el sector de tu actividad: 1,5% para la industria, entre el 4 y el 6% para algunas actividades profesionales y de intermediación.

Argentina, con 50% de informalidad

Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, afirma que “Argentina soporta un nivel de informalidad que, según distintas fuentes, ronda el 50%, lo que implica una compra sin factura por cada una con ella y nos ubica entre los países con mayor evasión, en el puesto 66 de 70, según el Ranking de Competitividad Mundial del IMD (International Institute for Management Development). Tener los impuestos más altos del mundo es tan grave como tener medio país en la informalidad, por lo que deben atacarse ambos problemas por igual”.

El régimen de CPF Nota Fiscal en que se inspira la propuesta de Lógica combina esos dos incentivos al consumidor: 1) devolución del 30% del ICMS, una suerte de IVA estadual, con alícuota general del 18% y hasta del 25%, por lo que se le devuelve 5,4% y hasta 7,5% del precio neto; y 2) sorteos mensuales de hasta U$S50.000 y anuales de hasta US$ 200.000. El régimen nació en la ciudad de San Pablo en 2005, se amplió a todo el estado en 2007 y luego a la mayoría de los otros estados hasta la fecha. El ideólogo fue Mauro Ricardo Machado Costa, el secretario de Hacienda paulista de aquel entonces, que viene colaborando con Lógica.

En San Pablo, los primeros tres años del régimen arrojaron los siguientes datos: 1) aumento del 22,9% en ventas formales, 2) costo del régimen del 9,4% (73% devoluciones, 26% sorteos y 1% publicidad), y 3) recaudación neta extra del 13,5%. Además, se creó un aceitado sistema de denuncias ciudadanas que se hace público y del que resulta una suba promedio del 14% en la emisión de tickets tras la primera denuncia.

En qué consiste la "eficacia brasileña"

Según Lógica, el régimen brasileño es el más eficaz porque: 1) su aplicación es amplia, en todo sector de venta al consumidor (salvo en sectores más formales como bancos, servicios públicos, etc), 2) es de simple aplicación, el consumidor sólo da su número de CPF (símil al CUIT) al vendedor, luego las acreditaciones son automáticas, 3) reduce impuestos y precios al consumidor, 4) disminuye la competencia desleal contra empresas formales, 5) convierte a millones de ciudadanos en “inspectores” voluntarios, a relativo bajo costo, 6) promueve la conciencia fiscal ciudadana, 7) aumenta la recaudación sin subir impuestos, y 8) posibilita que luego los gobiernos reduzcan o eliminen tributos gracias a ese aumento de recaudación.

Lógica es la ONG apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad, que impulsó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor que desde el año pasado visibiliza los impuestos en tickets de compra. “Con antecedentes exitosos en numerosos países, como en Brasil, y frente a la gravedad de la informalidad y la situación fiscal argentina, tenemos la oportunidad —y hasta la obligación— de implementar un régimen de este tipo para bajarla”, sostuvo Olivero Vila. “Desde Lógica nos estamos poniendo a disposición de las autoridades nacionales y provinciales para proponer y, en su caso, colaborar en el diseño e implementación de este régimen de sorteos y devolución de impuestos.”