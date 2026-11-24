La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) emitió un aviso preventivo de suma importancia para quienes deban transitar por el departamento Valle Fértil. El organismo oficial solicitó circular con la máxima precaución en la totalidad de las rutas generales de la jurisdicción, como consecuencia de las tormentas registradas en la región departamental. Según detalló la repartición vial, esta advertencia obedece al riesgo de acumulación y bajada de agua en sectores de badenes en diversos tramos viales, una situación que altera la normal circulación de los vehículos que se desplazan por la zona.

Recomendación oficial: posponer los traslados nocturnos

Frente a estas condiciones meteorológicas, desde la Dirección Provincial de Vialidad recomendaron especialmente a los automovilistas no transitar de noche por las rutas del departamento Valle Fértil. La recomendación oficial insta a posponer los desplazamientos nocturnos hasta tanto mejore la situación climática y el organismo pueda verificar y garantizar la seguridad completa en la circulación de los corredores viales.

Sorpresiva e intensa tormenta de lluvia y granizo en Villa San Agustín

La alerta vial dispuesta por la repartición oficial se produjo a partir del evento climático registrado en las últimas horas en el departamento sanjuanino. Alrededor de las 20:00 horas del lunes 23 de noviembre, una fuerte tormenta acompañada por la caída de granizo sorprendió a los vecinos de Villa San Agustín, localidad cabecera de Valle Fértil. El fenómeno meteorológico se desató de forma repentina y se caracterizó por su marcada intensidad. Si bien tuvo una duración breve, en pocos minutos, las precipitaciones y la piedra cubrieron distintos sectores de la villa cabecera, generando un inmediato estado de alerta entre los habitantes vallistos.

Cumplimiento de la alerta emitida por el SMN y Protección Civil

A pesar de la sorpresa experimentada por la población local ante el ímpetu de la lluvia y la piedra, el desarrollo del evento meteorológico dio cumplimiento al pronóstico de alerta emitido previamente tanto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como por la Dirección de Protección Civil de la provincia de San Juan. Ambas entidades de monitoreo habían anticipado la probabilidad de tormentas para la zona, advirtiendo sobre la inestabilidad que afectaría al departamento.

Relevamiento oficial: sin heridos ni daños materiales de gravedad

Respecto de las consecuencias del temporal, los informes de las autoridades locales brindaron tranquilidad a la comunidad. A pesar de la severidad con la que se presentó el evento climático en la villa cabecera, hasta el momento no se han reportado daños materiales de consideración ni personas afectadas o heridas. No obstante ello, desde los organismos oficiales reiteraron la recomendación a la población para que circule con precaución ante la posible acumulación de agua en las calles, instando a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas por la continuidad de la inestabilidad en Valle Fértil.

Continuidad de la inestabilidad y monitoreo permanente en las rutas

La Dirección Provincial de Vialidad y los organismos oficiales mantendrán la vigilancia preventiva en las rutas generales y badenes de Valle Fértil mientras persista la inestabilidad. Se insiste a los automovilistas en acatar los consejos de vialidad, reducir la velocidad y evitar desplazamientos nocturnos inseguros.