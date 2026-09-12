Este jueves, en la sede de la Legislatura de San Juan, el vicegobernador Fabián Martín y el subsecretario de Turismo Juan Castañares recibieron a prestadores y representantes del sector turístico de Valle Fértil. El encuentro, facilitado por Ángel Carrizo, permitió plantear diversas problemáticas y presentar propuestas estratégicas para el desarrollo regional.

La mayor preocupación expuesta fue el avanzado deterioro de las rutas de acceso, puntualmente la Ruta Nacional 141 y la Ruta Provincial 510.

La calzada presenta pozos profundos y baches constantes, perjudicando directamente el comercio, la atención de salud y el flujo de visitantes. Esta falta de mantenimiento afecta a vecinos, trabajadores, estudiantes y transportistas que dependen de dichas arterias.

La palabra de Corleti y Muñoz

Tras el encuentro, DIARIO HUARPE habló con Ariel Corleti y Rafael Muñoz, operadores turísticos vallistos que brindaron detalles de la reunión.

Corleti afirmó que el sector vive una situación muy compleja por la falta de promoción y el estado intransitable de los caminos, temiendo quedar fuera del circuito. Indicó que entregaron un petitorio avalado por la comunidad y el grupo El Campo Vivo, recibiendo el compromiso del vicegobernador de evaluar los reclamos en la semana.

Por su parte, Rafael Muñoz calificó la realidad como «caótica» y advirtió que muchos establecimientos están al borde del cierre. Sostuvo que vender un destino sin rutas es como vender cabañas sin camas. Alertó además que Ischigualasto, Patrimonio de la Humanidad, es usufructuado por La Rioja mediante Villa Unión y El Chiflón por la falta de vías sanjuaninas en condiciones.

Un petitorio comunitario

Esta gestión responde a un reclamo comunitario unificado. Vale recordar que previamente a esta reunión, el martes 8 de septiembre, el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, encabezó una asamblea con comerciantes y prestadores, recordando que presentó cinco notas formales sobre el tema sin obtener respuestas. En esa reunión se firmó el petitorio entregado en la Legislatura, el cual también será elevado al gobernador el próximo lunes.

En esa reunión la comunidad vallista acordó un plazo de 20 días para recibir los compromisos de las soluciones. De no haber respuestas concretas, convocarán a una nueva asamblea para coordinar una movilización en caravana hacia la ciudad de San Juan, visibilizando el reclamo de todo el departamento por el estado de sus accesos viales.

Visión de futuro para Valle Fértil

La comitiva presente en la sede legislativa incluyó a miembros destacados de la agrupación El Campo Vivo, entre ellos la Licenciada Marcela Santandreu (creadora del proyecto), el Ingeniero Pablo Vitale y los profesores de la escuela Agrotécnica del Valle, Carlos Mercado y Miguel Acosta, quienes expusieron la oferta turística departamental y la urgencia de reparar la Ruta Provincial 510, especialmente en el tramo comprendido entre San Agustín y Baldecito.

"La continua degradación de los caminos locales condiciona el comercio cotidiano, resiente el desarrollo productivo y frena de manera determinante la llegada de inversiones turísticas a la zona", expresó Corleti.

Asimismo, el severo deterioro de la Ruta Nacional 141 evidencia la insuficiencia de los arreglos paliativos aplicados en años anteriores. Los prestadores vallistos remarcaron con firmeza que mantener vías de comunicación en óptimas condiciones resulta imprescindible para preservar el estatus de Ischigualasto ante la UNESCO y consolidar a Valle Fértil como un polo receptor estratégico articulado con el corredor bioceánico hacia Chile, en lugar de ser un mero punto de paso.

La "Ruta de los Dinosaurios"

En la reunión, los asistentes también le entregaron al vicegobernador un informe del proyecto de la "Ruta de los Dinosaurios", un corredor paleontológico que integraría a las provincias de San Luis, San Juan y La Rioja. La propuesta vincula atractivos clave como Sierra de las Quijadas, Ischigualasto y Talampaya.

El objetivo principal de este encuentro fue pedir ayuda al vicegobernador para evitar que el departamento quede aislado ante los nuevos cambios en la conectividad vial nacional, como las obras en la Ruta 40 y su empalme con la Ruta 150, que amenazan con desviar el flujo turístico.