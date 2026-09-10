Tal como lo adelantó DIARIO HUARPE, este martes el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, junto a demás funcionarios municipales, se reunió en el salón del Centro Cultural José Segundo Núñez con comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios turísticos locales. El objetivo de este encuentro fue unificar fuerzas y firmar un petitorio conjunto al gobierno provincial para solicitar la repavimentación urgente de las rutas que conectan la región, específicamente la Ruta Nacional 141 y la Ruta Provincial 510, ambas en un alarmante estado de abandono.

Durante la asamblea, el jefe comunal repasó las gestiones e intenciones de reclamo llevadas adelante desde diciembre de 2024 ante los organismos provinciales competentes, las cuales hasta el momento no han arrojado respuestas concretas ni soluciones definitivas. La calzada de la Ruta Provincial 510 presenta pozos y baches profundos en toda su extensión, especialmente de San Agustín a Baldecito, mientras que la Ruta Nacional 141 se encuentra en pésimas condiciones de transitabilidad. Esta seria degradación afecta el traslado diario de vecinos, trabajadores, productores, estudiantes, transportistas y servicios de emergencia, perjudicando la conectividad departamental.

La falta de mantenimiento se arrastra desde las administraciones anteriores.pero el desgaste actual ha alcanzado límites intolerables.

Reclamos y menaza de aislamiento económico

Riveros alertó sobre el riesgo real de un inminente aislamiento económico que amenaza directamente a Valle Fértil. La mejora de vías alternativas, como el corredor de la Ruta Nacional 40 conectado a la Ruta 150, amenaza con desviar de forma permanente el flujo turístico regional. Sin carreteras transitables, los visitantes procedentes de Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero que ingresan por Chepes dejarán de circular por la zona, sentenciando a la comunidad al olvido y perjudicando severamente la economía de los comercios y prestadores vallistos.

El mandatario recordó además que ha presentado cinco solicitudes formales por escrito ante las autoridades del ejecutivo provincial durante su gestión, obteniendo únicamente promesas vacías. Explicó que la falta de mantenimiento sistemático es una problemática persistente de administraciones anteriores, cuya última intervención consistió en arreglos acotados ejecutados con motivo de la competencia ciclística Vuelta a San Juan. Para los vecinos, este deterioro vial sabotea directamente cualquier impulso de desarrollo socioeconómico.

Los vecinos y comerciantes expresaron su preocupación por el posible aislamiento y la falta de respuestas para el Valle.

Respaldo de la comunidad

Frente a este complejo escenario, la convocatoria invitó a toda la comunidad, instituciones, docentes y sectores locales a sumarse mediante la firma del petitorio colectivo. Los participantes entablaron un diálogo abierto y constructivo, acordando establecer un plazo prudencial para recibir respuestas del gobierno provincial.

En caso de no obtener las soluciones requeridas, el municipio y los vecinos autoconvocados realizarán una nueva asamblea para coordinar una gran movilización departamental en caravana.