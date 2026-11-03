En las oficinas de Vialidad Provincial, los vecinos autoconvocados lograron ser escuchados en un reclamo que hace años vienen sosteniendo por la reparación de las rutas nacionales 149 y 150. Tras la audiencia, los referentes del colectivo que había presentado un petitorio con más de 600 firmas, se retiraron conformes y expectantes por el compromiso político del organismo.

Además, recibieron de manera positiva el anuncio oficial de la repavimentación que anunció el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Infraestructura, Fernando Perea.

La mesa estuvo conformada por miembros del colectivo de vecinos, encabezados por Antonio Lacopino y el subdirector de Vialidad, Juan Páez. El encuentro dejó un saldo de satisfacción ante la palabra del funcionario y de la gestión provincial.

La promesa estatal es la renovación total del camino que une Iglesia y Jáchal. La primera etapa de ejecución comprenderá obras víales en el tramo de 22 kilómetros entre Las Flores y Colola.

Si bien el ministro Perea, había informado a DIARIO HUARPE, que los trabajos en el primer tramo iniciarán en un plazo de dos a tres semanas —con una duración proyectada de apenas dos meses para su finalización—, las explicaciones brindadas por el organismo estatal durante la reunión, todavía dejaron algunos puntos inconclusos y que deben definirse con más precisión en los próximos días.

Uno de los principales interrogantes que dejó la audiencia, fue el breve lapso de la propuesta, dado que se trata de un trabajo técnico complejo por los desafíos que plantea el terreno y las condiciones actuales del camino.

Expectativas con cautela

Antonio Lacopino, referente y vocero del colectivo de vecinos, manifestó que hacen falta más certezas administrativas y técnicas: “El cuadro que nos presentó fue bastante optimista. La licitación no se hizo todavía y no se sabe qué propuesta presentarán las empresas contratistas”, expresó el representante vecinal a este medio.

Asimismo, durante la mesa de diálogo surgieron interrogantes respecto a la metodología que se aplicará sobre la calzada deteriorada. Los vecinos advirtieron sobre la necesidad de realizar un trabajo profundo de remoción en lugar de una simple cobertura superficial. “Hicimos unas observaciones acerca del estado del camino, porque ellos nos hablaron de una repavimentación y nosotros estábamos hablando de la importancia de no repavimentar, sino en que se necesita sacar todo los residual del camino y volver a hacer la capa asfáltica”, detalló Lacopino. No obstante, las expectativas son positivas.

Sobre las obras anunciadas

La intervención contemplará la recuperación del pavimento, mejoras en las banquinas y tareas de seguridad vial. El ministro sostuvo que el llamado a licitación para esos 22 kilómetros ya se realizó. Sin embargo, no informó el presupuesto, la empresa adjudicataria ni la fecha exacta de comienzo.

Los pasos siguientes

De cara al futuro inmediato, la asamblea resolvió mantener el estado de alerta y fiscalizar el cumplimiento de los plazos prometidos. “El reloj va a empezar a contar. Esperemos de acá a dos semanas, vemos qué pasa y a nosotros nos prometieron esos plazos y un trabajo de buena calidad. Así que vamos a mantenernos en pie”, concluyó Lacopino, aclarando que no descartan rediscutir medidas de fuerza si las máquinas no se desplazan al terreno en el tiempo estipulado.