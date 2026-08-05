La empresa Vicuña confirmó que prevé completar el desembolso anticipado de US$250 millones hacia finales del cuarto trimestre de 2026, en el marco del acuerdo firmado este miércoles con el Gobierno de San Juan. La compañía destacó que el convenio fortalece el desarrollo del proyecto minero al establecer un marco de largo plazo para la inversión, aunque aclaró que primero deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia para convertirse en ley.

A través de un comunicado oficial, la firma señaló que el acuerdo representa "un paso significativo" para el desarrollo del Proyecto Vicuña porque brinda mayor previsibilidad para cumplir con las obligaciones previstas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), consolida el régimen de regalías y crea un mecanismo transparente para financiar obras de infraestructura en San Juan.

"Los proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo representa un paso importante para seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo del Proyecto Vicuña, brindando mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia", afirmó Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.

El aporte para infraestructura

Entre los principales puntos del convenio, la empresa ratificó que realizará un pago anticipado de US$250 millones que será destinado a un fideicomiso para financiar obras de infraestructura en San Juan. Ese desembolso está previsto para finales del cuarto trimestre de 2026, una vez cumplidas las instancias institucionales correspondientes.

El acuerdo también contempla una contribución equivalente al 1,5% de las ventas brutas del proyecto, que comenzará a abonarse desde el sexto año de operaciones. Según explicó Vicuña, esos recursos constituirán una fuente permanente de financiamiento para infraestructura y otras iniciativas, adicional a las regalías mineras que percibirá la provincia.

Asimismo, el convenio establece la estabilidad de las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del proyecto y concentra en un único mecanismo contractual las obligaciones financieras previstas en la Declaración de Impacto Ambiental, con el objetivo de aportar mayor previsibilidad al desarrollo de la inversión.

Los próximos pasos

Desde la compañía señalaron que la firma del convenio constituye la primera etapa de un proceso que continuará con nuevos acuerdos vinculados al desarrollo del Proyecto Vicuña. Sin embargo, remarcaron que el entendimiento aún debe ser aprobado por la Legislatura de San Juan para entrar en vigencia.

Finalmente, Vicuña reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto al Gobierno provincial y las distintas partes involucradas para impulsar el crecimiento económico, generar empleo, fortalecer a los proveedores locales y desarrollar la infraestructura necesaria para acompañar uno de los proyectos de cobre más importantes de la provincia.