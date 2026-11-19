Las ráfagas de viento Zonda que superaron los 90 km/h durante la tarde de este jueves 19 de noviembre provocaron daños en la infraestructura eléctrica y cortes de luz en distintos sectores de San Juan. Las localidades más afectadas fueron Barreal, en Calingasta, y Niquivil, en Jáchal.

Ante esta situación, Naturgy desplegó equipos técnicos en las zonas afectadas para relevar los daños y realizar las reparaciones necesarias. El objetivo es restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible, aunque los trabajos se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad para proteger al personal y a la comunidad.

Desde la empresa recomendaron tomar precauciones mientras persistan las condiciones de viento intenso. Entre las principales medidas, solicitaron mantener puertas y ventanas cerradas, evitar salir de los hogares si no es necesario y desconectar los artefactos eléctricos que no estén en uso.

También advirtieron sobre la importancia de no manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores que puedan haber resultado dañados por las ráfagas. Además, recordaron que no se debe encender fuego en espacios abiertos.

Ante cualquier situación de riesgo eléctrico, Naturgy pidió priorizar la seguridad y realizar el reporte a través de sus canales oficiales.