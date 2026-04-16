La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó un nuevo esquema de aumentos salariales para empleados del Senado, en una decisión que generó fuerte impacto político por marcar diferencias con la política de ajuste del presidente Javier Milei.

La medida establece la creación de un adicional salarial por módulos destinado a distintas categorías del personal legislativo, con mayor impacto en los niveles jerárquicos más altos.

Según trascendió, en los escalafones superiores los incrementos pueden acercarse al millón de pesos mensuales, mientras que en las categorías más bajas las subas son considerablemente menores, lo que reavivó el debate por la distribución interna de los salarios en el Congreso.

La decisión se conoció en un contexto en el que el Gobierno nacional sostiene su política de ajuste del gasto público, sintetizada en el concepto de “motosierra”, con el que Milei insiste en reducir el tamaño del Estado y contener el gasto.

En ese marco, la resolución de Villarruel fue interpretada como un gesto de autonomía política dentro del oficialismo, en medio de una relación cada vez más tensa entre ambos dirigentes.

El aumento fue comunicado internamente a través del área de Recursos Humanos del Senado y forma parte de una política de “recomposición salarial”, según se indicó oficialmente.

La medida también reavivó cuestionamientos públicos sobre los ingresos en el Congreso, especialmente en un contexto económico complejo y con recortes en distintas áreas del Estado.