Las economías regionales argentinas continúan atravesando un escenario complejo, con varias actividades productivas que todavía no consiguen recuperar rentabilidad. El último Semáforo de Economías Regionales de Coninagro, elaborado con datos de junio, ubicó a siete actividades en rojo, ocho en amarillo y apenas cuatro en verde.

Entre las producciones más comprometidas aparecen la vitivinicultura y la yerba mate, dos actividades que tienen un fuerte impacto en las economías provinciales y que acumulan meses consecutivos dentro de la zona crítica.

El relevamiento de la entidad cooperativa muestra que, en buena parte de los casos, el problema no está relacionado con una caída abrupta de la producción, sino con los precios que reciben los productores, que avanzan por debajo de la inflación y de los costos.

El vino lleva 41 meses en rojo

La situación de la vitivinicultura es la más prolongada del informe. La actividad acumula 41 meses consecutivos en rojo, es decir, más de tres años sin conseguir salir de la zona crítica.

Durante junio, el litro de vino fue pagado al productor a unos $255, un 30% menos en términos interanuales y muy por debajo del promedio histórico de $763 medido a precios constantes.

La situación tiene un impacto especial en Mendoza y San Juan, dos de las principales provincias vitivinícolas del país, donde la actividad representa una parte central de la estructura económica y productiva.

La yerba mate también sigue en caída

La yerba mate acumula 27 meses consecutivos en rojo desde abril de 2024. En junio, los productores recibieron alrededor de $260.000 por tonelada de hoja verde, lo que representó una caída real del 13% frente al mismo período del año anterior.

El valor también quedó muy por debajo del promedio de los últimos cinco años, estimado en unos $632.000 a precios constantes.

Misiones y Corrientes concentran buena parte de esta actividad y también enfrentan dificultades en otras producciones, como la mandioca y, en el caso de Corrientes, el arroz.

La producción no alcanza para recuperar rentabilidad

El informe de Coninagro mostró que entre las actividades que permanecen en verde aparecen bovinos, ovinos, granos y miel. El maní, por su parte, fue la única producción que mejoró su categoría respecto del mes anterior y pasó de rojo a amarillo.

Uno de los datos que refleja la dificultad para los productores es la participación que tienen sobre el precio final que paga el consumidor. En mayo, el productor vitivinícola recibió apenas el 13% del precio final del vino, frente a un promedio histórico del 24%. En la yerba, la participación fue del 15%, contra un histórico del 23%.

El escenario vuelve a poner en discusión la situación de las economías regionales, especialmente en provincias como San Juan y Mendoza, donde la vitivinicultura continúa buscando una salida a una crisis que, según el informe, dejó de ser coyuntural y adquirió características estructurales.