YPF aumentó desde este viernes un 1% promedio el precio de sus combustibles en todo el país. La actualización alcanza tanto a las naftas como al gasoil y se produce después de los incrementos aplicados por Shell, Axion y Puma en sus estaciones de servicio.

La petrolera, que concentra alrededor del 55% del mercado minorista, explicó que la modificación se enmarca en su esquema de amortiguación de precios frente a las variaciones del petróleo internacional. El Brent se mantiene este viernes cerca de los US$105 por barril, en un escenario de fuerte volatilidad.

Como referencia, en la Ciudad de Buenos Aires la nafta Súper pasó de $2.059 a $2.079 por litro, mientras que Infinia subió de $2.275 a $2.297. El Diesel 500 pasó de $2.155 a $2.176 y el Infinia Diesel, de $2.345 a $2.368.

Los valores pueden presentar diferencias entre estaciones, ya que YPF utiliza un sistema de precios que contempla ubicación, demanda, competencia y otras características de cada mercado.

YPF se sumó a los aumentos de las petroleras

El movimiento llega después de que Shell, Axion y Puma modificaran sus pizarras con aumentos de entre 2% y 5%, según el producto y la compañía. Hasta este jueves, YPF había mantenido sus valores sin cambios mientras monitoreaba el comportamiento del crudo.

El presidente de la empresa, Horacio Marín, había anticipado que una permanencia del petróleo alrededor de los US$100 podía derivar en nuevas correcciones en los surtidores.

Cómo funciona el esquema de precios

YPF mantiene desde abril un mecanismo de “buffer” destinado a evitar que las fluctuaciones internacionales del petróleo se trasladen de manera inmediata a los consumidores.

A eso se suma el sistema de micropricing, mediante el cual los precios pueden modificarse según variables como oferta y demanda, competencia, horarios, corredores y zonas geográficas. Por ese motivo, el aumento promedio del 1% no necesariamente se refleja de forma idéntica en todas las estaciones del país.

La actualización vuelve a poner al precio de los combustibles bajo atención por su incidencia directa en el transporte y en los costos de distintas actividades económicas.