YPF anunciará este lunes 30 de noviembre, junto con la italiana ENI y la emiratí XRG, la decisión final de inversión del proyecto Argentina LNG, destinado a industrializar y exportar gas de Vaca Muerta. La iniciativa contempla desembolsos por USD50.750 millones durante los próximos 24 años y se posiciona como la mayor inversión de la historia argentina.

El anuncio se realizará a partir de las 10 en el Palacio Libertad, con la participación de representantes del Gobierno nacional y de las compañías que integran el consorcio. La decisión final formalizará el compromiso de las empresas con la ejecución del proyecto y elevará los costos de una eventual cancelación.

Cuánto dinero invertirán YPF y sus socios

El cronograma de Argentina LNG contempla desembolsos por US$14.687 millones durante los primeros dos años, mientras que la inversión acumulada llegará a US$26.377 millones hasta 2030. Hacia 2050, el monto total previsto alcanzará los USD50.750 millones.

En cuanto a la composición societaria, YPF conservará una participación del 36%, mientras que ENI y XRG tendrán un 32% cada una. Las compañías extranjeras adquirirán parte de la producción de metano, etano, propano, butano y gasolinas naturales para comercializarlas en los mercados internacionales.

Una vez que alcance su plena capacidad operativa, el proyecto permitiría generar exportaciones por alrededor de USD9.000 millones anuales a partir de 2033. La iniciativa apunta a consolidar al sector energético como una de las principales fuentes de divisas para la economía argentina.

Cómo será el megaproyecto de gas

El Ministerio de Economía aprobó la incorporación de Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mediante la Resolución 2027/2026. La medida permitirá acceder a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de contar con un marco de estabilidad normativa de largo plazo.

En su primera etapa, el proyecto contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción de gas natural, con una capacidad individual de seis millones de toneladas métricas anuales. Ambas instalaciones operarán en el Golfo San Matías, frente a las costas de Río Negro, y recibirán gas de Vaca Muerta mediante un sistema de transporte que incluirá un gasoducto y un poliducto.

El primer buque de licuefacción llegaría a mediados de 2030 y el segundo se incorporaría un año después. Además, continúan las negociaciones para sumar un nuevo socio estratégico y ampliar la capacidad de producción mediante una tercera unidad.

El impacto en el empleo

Según las estimaciones de YPF, las obras generarían alrededor de 20.000 puestos de trabajo por año, con picos de hasta 40.000 empleos directos e indirectos. La iniciativa busca transformar el potencial productivo de Vaca Muerta en una plataforma exportadora de alcance global.