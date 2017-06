Desde FESANDIS se planea presentar una acción de amparo colectiva

Fernando Contegrand, presidente de la Federación Sanjuanina de Discapacidad, (FESANDIS) habló con DiarioHuarpe.com sobre la polemica medida nacional de la quita de pensiones no contributiva.

Al respecto de los casos que hay en la provincia , el titular de FESANDIS comentó que “En San Juan no hay datos oficiales sobre cuantas personas han dejado de recibir las pensiones, pero sí se sabe sobre casos puntuales. Lo más serio de esto es que las personas se encontraron que cuando fueron a cobrar su haber no estaba depositado y recurrieron a averiguar en la Comisión de Pensiones Asistenciales y no les dieron información exacta sobre lo ocurrido”.

El Estado tiene que cumplir con los mecanismo formales pertinentes, así como se dicta una resolución otorgando el beneficio, debe haber una acto administrativo y fundamento legal para su quita. Contegrand explicó como debiera haber sido el accionar estatal:“Le tendría que haber llegado una notificación, de alguna manera hacerle saber concreta y claramente porque a la persona le están suspendiendo el pago del haber de la pensión, ya sea por telegrama, carta a documento, cédula de notificación administrativa o porque lo citaron a la Comisión que le notifique que le dieron de baja al beneficio por tal motivo, y se le entregue la copia de la resolución de baja”.

Además, agregó que “La baja de la pensión generó o va a generar que si el titular de la pensión no contributiva por invalidez está afiliada al PROFE, al perder su pensión también implicar quedarse sin esta cobertura de salud”.

Fernando Contegrand y FESANDIS ya planean tomar cartas sobre este polémico asunto:”Desde la Federación Sanjuanina de Discapacidad se plantea hacer una acción de amparo colectivo y presentarlo a la Justicia Federal de la provincia. Independiente de eso lo que hay que alentar es que el gobierno revise caso por caso, detenidamente, si la persona que es titular de la pensión no contributiva tiene derecho a ser titular de ella o no”.

También Contegrand destacó que “Si hay gente que se le entregó la pensión por invalidez e incapacidad de forma irregular, injusta o por amiguismo, a esta persona se la tendrán que quitar en derecho. El tema acá es que no paguen justos, por pecadores, quitando la pensión a gente que realmente si la necesita”.