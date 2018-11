Es un artista con todas las letras, aunque a la hora de hablar de sus mayores logros, el relato se aleja de las luces del escenario. “Haberme permitido vivir como lo siento, ser auténtico conmigo mismo, es lo mejor que me ha pasado”, cuenta Daniel Olivares, más conocido como Dany Love, ese personaje que se ha ganado el corazón de los sanjuaninos desde hace mucho tiempo.

Fue justamente ese punto de inflexión, el que cambió su vida. En el que dejó de aparentar algo que no era, y se jugó a ser honesto consigo mismo. “A partir de ahí sos tan feliz, que nada te importa”, afirma el humorista.

“Haberme permitido vivir como lo siento, ser auténtico conmigo mismo, es lo mejor que me ha pasado”, cuenta Daniel Olivares.

A través de las risas, Daniel lucha por acabar con prejuicios que atrasan y destruyen. Sus personajes, sobre todo el de Dany Love, una señora de barrio, bastante gritona, chusma y sin pelos en la lengua, hablan sin tapujos y sin vueltas de temas que normalmente se callan. “Aquí en San Juan estuvo siempre el pensamiento de no querer acercarse al gay de la cuadra, por las dudas de que vayan a decir algo”, ejemplifica Dany.

El haber construido un personaje tan ligado a su sexualidad, que dice cosas que nadie se anima y que cautiva a través de la risa, fue sin dudas una manera de llevar la reflexión al público. “Yo espero que en algún punto digan: -viste, al final el maricón tenía razón- “, comenta entre risas el actor.

“Aquí en San Juan estuvo siempre el pensamiento de no querer acercarse al gay de la cuadra, por las dudas de que vayan a decir algo”, ejemplifica Dany.

“La primera vez que actué fue en el Teatro Sarmiento, aunque no lo crean”, comenta Daniel sobre sus inicios. El actor afirma que, de pequeño, siempre deseaba participar en los actos escolares, aunque nunca lo elegían.” Con el tiempo fue algo que reprimí y que, de grande, pude volver a descubrir”, cuenta sobre la actuación y su innegable conexión con el público.

“Yo espero que en algún punto digan: -viste, al final el maricón tenía razón- “, comenta entre risas el actor.

Su madre siempre fue un gran apoyo y disfruta cada uno de sus shows.

Fue en el boliche Rapsodia, en donde se desempeñaba como Dj, donde su personaje más conocido, Dany Love, comenzó a tomar forma y a cautivar. “Dany Love es como mi mejor amiga, mi hermana, todo. Me casaría con ella”, cuenta Daniel. “Lo más lindo de esto es que nada es premeditado. Es un descubrir permanentemente. El humor sirvió para desmitificar el tema de la homosexualidad. Creo que el show que se generó en Rapsodia hizo que la disco se abriera, vengan matrimonios, y se utilizó, sin querer, para comunicarnos. Desde el humor, hablamos muchas verdades…sanjuaninas más que nada”, reflexiona sobre la llegada que el entrañable personaje tuvo hacia la gente.

“Dany Love es como mi mejor amiga, mi hermana, todo. Me casaría con ella”, cuenta Daniel.

“Me muestro como soy, no me interesa esconder nada. Cuando decís las cosas como son, cuando no das vueltas, todo es más fácil”, explica Daniel. El recorrido de su vida lo ha llevado, hoy, a ser una persona que sabe dónde está parada. Que lucha por lo que quiere, pero que entiende al otro y respeta para ser respetado.

“Me muestro como soy, no me interesa esconder nada. Cuando decís las cosas como son, cuando no das vueltas, todo es más fácil”, explica Daniel.

Gran actor, buena persona. Lleno de amigos. Daniel Olivares es de esos seres humanos que van sembrando buenas cosas por donde quiera que pisan. Su historia, su vida, sirven de ejemplo para aquellos que, por miedo, por mantener apariencias, no se animan a aceptarse como son y a ser felices. Un genio, arriba y abajo del escenario.

Mirá el video de la divertida entrevista: