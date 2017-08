Mirá el video: “Drago me permite traspasar todas las barreras que Maxi no traspasaría”

Se los relaciona con la noche y la oscuridad, aunque Maxi hoy tiene todos los reflectores sobre sí gracias a haberse consagrado recientemente Reina Nacional Drag Queen.

Es, básicamente, una disciplina a través de la cual se realiza una crítica a los arquetipos y nociones tradicionales de la identidad de género. Con interpretaciones histriónicas, cargadas de maquillaje y lentejuelas, hombres y mujeres montan shows e interpretaciones que se convierten en verdaderas obras de arte.

A pesar de que esto ya suena interesante, para Maxi “Drago” Méndez, significa mucho más. “Yo me inicié en este arte en el año 2015. Veía muchos videos en YouTube y comenzó de a poco a llamarme la atención. Lo primero que hice fue comprarme las plataformas, lo demás, fluyó con total facilidad”, relata el bailarín sobre sus comienzos. Para él, transformarse en los personajes que crea le permite expresarse en un 100%, volar, crear y soñar. Incluso, cuenta que creció mucho como persona desde que Drago (su creación) llegó a su vida. “Maxi es un chico sociable, amable…pero Drago tiene mucha actitud, no le teme a nada y no tiene pudor. Drago me permite romper todas las barreras que Maxi no traspasaría”, expresó sobre las dos caras que que hoy tiene su vida.

Para Maxi Méndez ser Drag Queen comenzó hace tiempo a ser parte de él, de su vida y sus días. Al principio temía al rechazo aunque, con el tiempo, aprendió a sentirse orgulloso de todo lo que con mucho esfuerzo obtuvo. Sus compañeros de trabajo en el Teatro Bicentenario le piden fotos y videos de sus presentaciones, las cuales siguen admirados y con mucha intriga. “En varias ocasiones mostré mi arte a diferentes directores y coreógrafos que venían de afuera a presentar sus obras y, en todos los casos, ellos quedaron maravillados con mi trabajo”.

Según comenta el artista, no se trata de un hobbie, sino de una profesión. Cuida cada detalle en sus presentaciones y disfruta de todo el proceso de creación. Así lo destaca su pareja, Julián, quien además es su maquillador personal.

“Se trata de una disciplina que crece cada vez más en la provincia. Hoy muchos boliches nos contratan para darle un toque de glamour a la noche y eso es algo que me permitió conocer gran parte de la Argentina con mis shows”, cuenta Drago, a lo que suma que la aceptación de la gente va a ir creciendo conforme a la cantidad de artistas que se animen a salir de la obscuridad y mostrar su trabajo. “Sin lugar a dudas el reconocimiento que obtuve en este certamen nacional ayudó a mostrar lo que hacemos y el esfuerzo que significa”, señaló el artista.