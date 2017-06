Confirman siete años de prisión para Carlos Menem por tráfico de armas

La Cámara Federal de Casación confirmó este miércoles la pena de siete años de prisión y 14 para ejercer cargos públicos para el ex presidente Carlos Menem por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador durante los 90.

Si bien la pena es de cumplimiento efectivo, Menem no quedará detenido porque tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, además, posee fueros de detención, ya que es senador nacional por la Alianza Frente Popular Riojano.

Su mandato vence el 9 de diciembre de diciembre próximo y el ex presidente anunció que se presentará en las elecciones legislativas de octubre para renovar su banca. La condena también es a 14 años para ejercer cargos públicos. El fallo tampoco le impide ser candidato.

Si la Corte ratifica la condena ahí quedará firme y se le deberá pedir al Senado el desafuero de Menem si continúa en el cargo. El ex presidente cumple 87 años en dos semanas y la posibilidad de cumplir la condena en prisión domiciliaria.

Fuentes judiciales informaron que los jueces de la Sala I de Casación, Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, también ratificaron las penas a entre cinco y cuatro años de prisión para otros 10 condenados, entre ellos el traficante de armas Diego Palleros y el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga.

Como presidente, Menem firmó entre 1991 y 1994 tres decretos secretos para venderle armas a Panamá y Venezuela. Pero esos países eran una pantalla porque el destino final de 6.500 toneladas de armamento fue Croacia y Ecuador, sobre quienes regía una prohibición de venta de armas. La ONU había decretado un embargo sobre ambos países porque se encontraban en conflictos bélicos.

El caso llegó a juicio y en septiembre de 2011 el Tribunal Oral Penal Económico 3 absolvió a Menem y a otros 17 acusados, entre ellos su cuñado y asesor Emir Yoma, al ex ministro de Defensa Oscar Camilión (quien falleció en febrero de 2016), a Palleros, a Sarlenga y a otros ex funcionarios de Fabricaciones Militares. Los fiscales Mariano Borisnky y Marcelo Agüero Vera habían pedido la pena de ocho años de prisión para el ex presidente.