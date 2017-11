Fijate lo que dijo el reemplazante de Víctor Hugo Morales sobre su despido de C5N

Tras el despido de Víctor Hugo Morales del canal C5N, el periodista Guillermo Favale fue el encargado de reemplazarlo.

En la apertura del noticiero de la tarde, Favale hizo referencia a la desvinculación y le dedicó unas palabras a su excompañero.

Víctor Hugo Morales fue quien dio a conocer su desvinculación de C5N a través de un mensaje en Twitter. “Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!”, escribió. Su productor, Julián Capasso, también fue despedido tras insultar a Alfredo Leuco en los Martín Fierro de Radio.

Las palabras de Favale:

“Buenas tardes, como habrán advertido no está sentado aquí Victor Hugo Morales. Hoy no está Victor Hugo porque ya no está en la empresa. A partir de hoy el noticiero va a ser diferente, pero no quería dejar de destacar que a lo largo de este año y medio hemos compartido este espacio con un enorme profesional, con una destacada figura del periodismo, de quien hemos aprendido mucho y a quien vamos a extrañar. Seguramente con el correr de las horas ustedes tendrán más noticias al respecto”, expuso.

Fuente: Perfil.