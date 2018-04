Macri entre las 100 personas más influyentes del mundo

La revista norteamericana Time publicó una lista con las 100 personas más influyentes del mundo este año. Entre los que aparecen se encuentra el presidente argentino Mauricio Macri.

Un “híbrido político, pro-mercado pero sensible a las demandas sociales que logró el regreso de la Argentina a los mercados crediticios mundiales”, así describieron al primer mandatario del país.

En el ranking, es el único argentino y el único mandatario latinoamericano. También su nombre aparece junto con otros 12 líderes mundiales, con presidentes como el estadounidense Donald Trump, el francés Emmanuel Macron, el japonés Shinzo Abe, el chino Xi Jinping, el canadiense Justin Trudeau, entre otros.

La descripción del presidente fue escrita para la revista Time 100 de 2018 por Richard Haass, el presidente del Council on Foreign Relations, un think tank basado en Estados Unidos. “Para Macri, finalizar su primer mandato sería un logro, ya que ningún presidente electo no peronista -el partido dominante desde los años ’40 en Argentina- ha logrado completar los cuatro años. Pero parecería que el presidente de centroderecha electo en 2015 está en camino de romper ese récord. La coalición reformista Cambiemos obtuvo una resonante victoria en las elecciones de octubre de medio término”, escribió.