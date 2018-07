El maquinista apuntó a De Vido: “Me echa la culpa porque se quiere salvar”

En la jornada del miércoles, Julio de Vido, ex ministro de Planificación, declaró por primera vez en el juicio por la tragedia de Once que se cobró una gran cantidad de vidas en febrero del 2002. En sus palabras, le trasladó toda la responsabilidad del accidente al maquinista del tres y este salió al cruce.

“Yo ese día me levanto y hago mi servicio normal como todos los días. Hice el trayecto, voy llegando a Once. A 1.200 metros ya empiezo a aplicar frenos y cuando veo que no frena hago la aplicación de emergencia, que es el freno total del tren”, explica el maquinista de apellido Córdoba. Agrega: “Al ver que no frena, atino a agarrarme de la manija y esperar el impacto, otra cosa no puedo hacer. No hay otra manera de frenar”.

“Hice todo lo posible para frenar el tren, que no me vengan a decir que omití la aplicación del freno”, expresó. Y añadió: “Estoy cansado de que hablen de mí la ex presidenta, el ex ministro y de que todos me echen la culpa a mí”.

En una entrevista televisiva, un periodista le preguntó: “¿Por qué creés que te echa la culpa De Vido?” y Córdoba afirmó: “Porque se quiere salvar. No podés venir a acusar a un laburante y decir que no aplicó el freno”.

Luego, el hombre a cargo de la conducción del tren, que, fue condenado a tres años y tres meses de prisión, sostuvo que “la falta de mantenimiento se notaba”.

A finalizar, el hombre habló de los familiares de las 51 víctimas y se quebró. “Me pone muy mal por todos los que hoy no pueden tener a sus parientes. La verdad, es feo no tener un pariente cuando no podés abrazar, extrañar, decirle todo lo que lo querés. Es horrible. Me hubiese gustado que no pase esto, pero si no era yo le hubiera pasado a otro”, concluyó.

Fuente: Infobae.