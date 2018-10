Uñac sobre candidatura de Mañé: “Si lo ha hecho no me parece apropiado, esto es un equipo”

La mención de Carlos Mañé de colocarse como uno de los candidatos a intendente de Chimbas por el Partido Justicialista parece no haber caído bien dentro de la conducción provincial del partido de calle 25 de Mayo. Es que el propio presidente del PJ y también gobernador Sergio Uñac, mencionó que no le parece apropiado lanzarse como candidato sin haber charlado antes y organizado la situación ya que el partido es “un equipo”.

En las últimas horas Mañé dejó al descubierto y comenzó a subir a redes sociales flayer y diversos posteos en los que mencionó ser candidato para ocupar el Ejecutivo chimbero. Y en Diario Huarpe también sostuvo que se encuentra trabajando para ser una alternativa a la actual conducción que lleva Fabián Gramajo, precisamente intendente del PJ.

Y este lance de Mañé no cayó bien en el Gobierno. Es que el propio Uñac quien al ser consultado sobre si había charlado con Mañé respondió que “no en este último tiempo”. Y en relación a al lanzamiento, el mandatario sostuvo: “Si lo ha hecho, no me parece apropiado porque lo ha hecho en nombre propio y esto es un equipo que debe ir definiendo plazos, fechas y obviamente personas también”.

Esto responde a que todavía nada ni nadie, oficialmente, es candidato sino que por el momento sólo se hablaron de intenciones y de deseos, pero no de confirmaciones o hechos asegurados como si lo hizo Mañé con posteos y placas que indican “Carlos Mañé intendente de Chimbas 2019”.



Este tipo de dimes y diretes que empiezan a aparecer en esta época cuando se acercan tiempos eleccionarios para muchos deben resolverse con los líderes partidarios y las diferencias puertas adentro.

“Si no se resuelve ahí (dentro del PJ chimbero), obviamente hay otros mecanismos para poderlos resolver”, explicó Uñac haciendo referencia a que si no se llega a un acuerdo dentro del propio PJ las decisiones serán tomadas por el presidente del partido, es decir él.