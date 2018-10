Mañé lanzó su candidatura con críticas a Gramajo por promesas sin cumplir

Si bien no hay un tiempo exacto ni preciso acerca de cuándo van a ejecutarse las elecciones provinciales, las piezas en los diferentes departamentos comienzan a agitarse. Y aunque nadie quiere hablar de ser un número puesto, las intenciones existe y en ese contexto, Carlos Mañé se mostró muy activo en redes sociales y con críticas hacia Fabián Gramajo, dialogó con Diario Huarpe. El dirigente justicialista disparó contra la actual conducción y habló de ser una alternativa en Chimbas.

“Hay un grupo de compañeros que están trabajando para tener la posibilidad de armar un proyecto y ponerlo a disposición de la gente el día de mañana cuando tengamos más claro cuál va a ser el calendario electoral. Somos parte de un proyecto político que aún no ha tomado ese tipo de definiciones. Lo analizaremos con el presidente del Partido Justicialista Sergio Uñac”, comenzó diciendo Mañé para hacer referencia a las ganas y menciones de ser precandidato a intendente por aquel departamento.

Mañé compartió Concejo Deliberante con el actual intendente Fabián Gramajo en el último mandato de Mario Tello como intendente. Y al ser consultado sobre si mantiene diálogo con el jefe comunal, Mañé respondió: “No hay diálogo desde hace mucho tiempo. Tenemos serias diferencias políticas que no hemos podido resolver”.

Pero Mañé fue más allá y dijo que “existen políticas, ciertas situaciones que hay que dejar de lado. Uno tiene que transmitir un proyecto, llevarlo a la gente y tiene que honrar la palabra cuando uno da la cara con la ciudadanía. Si te toca gobernar, tenés que cumplir con aquello que prometiste”.

Es que para el también ex precandidato a intendente por Chimbas, el actual conductor municipal incumplió en materia de “seguridad. Él (por Gramajo) planteó en su momento que iba a poner un policía en cada parada de colectivo, una cosa imposible de realizar pero fue una promesa de campaña que jamás se hizo”, mencionó pese a que la seguridad es materia provincial y la policía no depende de lo municipal. Pero Mañé agregó más: “la granja educativa de El Mogote, algo que iba a servir para fomentar el turismo y ayudar a los chicos a que la visitaran, sin embargo esa granja educativa se cerró. El tema viviendas no lo ha podido resolver y sin embargo lo prometió”.

Con la intención de no ahondar más en el tema, Mañé mencionó que “no tiene demasiado sentido hablar de eso (promesas incumplidas), sino empezar a mirar hacia adelante y en ese mirar para adelante, nosotros tenemos mucho para ofrecerle a la gente de nuestro departamento”.

Es conocido que en muchas oportunidades, los mismos espacios políticos en los que diversos actores pretenden ocupar los mismos cargos o al menos las mismas candidaturas, los mayores dirigentes piden la unidad y el trabajo en conjunto. Pero ante esto, Mañé dijo que “nuestra idea es ser una alternativa a Gramajo, no trabajar para su reelección”.