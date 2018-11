Los grupos de WhatsApp suelen estar muy activos culpa de infinidad de mensajes innecesarios entre personas que, tranquilamente, podrían estar hablando por privado. Seguramente por ese motivo el mensajero implementó una nueva función: responder por privado (Private Reply) en un grupo.

Aparentemente esta función se había filtrado en diciembre de 2017, por error, en una versión beta de Windows Phone. Ahora, ya está disponible en la versión beta para Android, la 2.18.335, según reveló WaBetainfo.

📝 WhatsApp beta for Android 2.18.335: what’s new?

Reply privately feature, enabled by default!https://t.co/BSnFYgrp5Q

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 31 de octubre de 2018