Este miércoles comenzaron las elecciones en el Foro de Abogados de San Juan para definir quiénes serán los representantes de la matrícula en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Los comicios enfrentan a dos sectores que tienen una marcada identificación política con el orreguismo y el peronismo, respectivamente, y que buscan quedarse con lugares de peso dentro de la estructura judicial.

Para la jornada están habilitadas seis mesas en la sede del Foro de Abogados y una en Jáchal. Según los datos previstos para estos comicios, alrededor de 2.600 profesionales podrán participar de la votación, que definirá las representaciones de los abogados en ambos organismos.

En la elección para el Consejo de la Magistratura competirán dos nóminas. Por un lado, Abogacía Activa, vinculada al oficialismo del Foro que conduce José Gabriel Salinas y alineada con el orreguismo. La lista lleva como candidatos titulares al expresidente de la institución Franco Montes y a Daniela Sánchez. Como suplentes figuran José Becerra y Valeria Díaz.

Del otro lado se presenta una alianza opositora entre Abogacía Transformadora y profesionales vinculados al peronismo. La nómina tiene como titulares a Sofía Lloveras y Marcos Vital Bologna, mientras que Mauricio Gallardo y Vanesa Coria ocupan los lugares suplentes. En este armado no se logró incorporar al sector de Marcelo Arancibia, que quedó afuera del acuerdo.

La disputa también llega al Jury

La segunda elección definirá quiénes representarán a los abogados en el Jurado de Enjuiciamiento. En este caso, la lista vinculada al oficialismo del Foro propone a Pablo Ernesto Vila y Alejandra Marcela Fili como titulares. Los suplentes son Pablo Daniel Benegas y Patricia Alejandra Carrizo.

La oposición, en cambio, consiguió reunir al sector de Abogacía Transformadora, relacionado con el peronismo y encabezado por Marcelo Álvarez, y al espacio de Marcelo Arancibia. La lista lleva como titulares a Sergio Hernán Tapia y Viviana Andrea Quero. Como suplentes fueron propuestos María Emilia Farrán Ahun y Jorge Martín Vega.

La diferencia entre ambas elecciones está en la conformación de los acuerdos políticos: mientras que para el Consejo de la Magistratura el peronismo y Abogacía Transformadora no consiguieron sumar a Arancibia, para el Jury sí alcanzaron una alianza.

Los resultados tendrán consecuencias institucionales. Los representantes del Consejo de la Magistratura participarán durante cuatro años en los concursos y la elaboración de ternas para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales. En tanto, los integrantes del Jury tendrán intervención en los procesos que pueden terminar con la destitución de magistrados y funcionarios judiciales.