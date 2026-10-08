Alrededor del 50% de docentes de San Juan faltó por el paro de colectivos

El paro de colectivos volvió a complicar este jueves la llegada a las escuelas de San Juan. UDA, UDAP y AMET confirmaron a DIARIO HUARPE que alrededor del 50% de los docentes no pudo asistir a sus lugares de trabajo por la falta de transporte público. Desde UDA, además, señalaron que se pusieron a disposición apenas conocieron la medida para acompañar a los trabajadores y ayudarlos a justificar las inasistencias.

La situación tuvo mayor impacto entre docentes que viven en el Gran San Juan pero trabajan en departamentos alejados y dependen del colectivo para completar sus recorridos. Los gremios remarcaron que, para muchos de ellos, no existen alternativas de transporte que permitan llegar a horario a los establecimientos.

UDA confirmó que, desde que se conoció la retención del servicio, el sindicato comenzó a recibir consultas de docentes que no podían trasladarse. Por ese motivo, se puso a disposición para asistirlos y brindarles herramientas que les permitan dejar constancia de las dificultades para llegar a sus escuelas. El gremio también difundió un modelo de nota para acreditar la situación.

La estimación del 50% fue planteada por los tres gremios docentes sanjuaninos: UDA, UDAP y AMET, que representan a distintos sectores del sistema educativo provincial. El dato permite dimensionar el impacto que tuvo la interrupción del transporte sobre el funcionamiento habitual de las escuelas.

Qué decidió Educación

Frente a este escenario, el Ministerio de Educación comunicó que las tardanzas y las inasistencias estarán justificadas para estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicio que no hayan podido llegar debido a su dependencia del transporte público.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada. Además, no se dictarán temas nuevos ni se tomarán evaluaciones a quienes no puedan asistir por la falta de colectivos. Las evaluaciones deberán reprogramarse y quienes sí concurran realizarán actividades de repaso.

Un conflicto que mantiene a San Juan sin colectivos

El escenario educativo está directamente relacionado con la medida de fuerza de la UTA, que confirmó la continuidad del paro este jueves 8 de octubre pese a la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo. El conflicto se originó por el reclamo salarial de los choferes y mantiene interrumpido el servicio en la provincia.

Para este jueves está prevista una audiencia entre la UTA, las empresas nucleadas en ATAP y las autoridades laborales, en busca de una salida al conflicto. Mientras tanto, la falta de colectivos continúa afectando a trabajadores, estudiantes y usuarios que dependen del transporte público para movilizarse.