Tras la confirmación efectuada la semana pasada por el secretario de Ambiente de San Juan, Federico Ríos, en DIARIO HUARPE sobre la mortandad de cerca de 300 guanacos en la cordillera de Iglesia y Calingasta, el gobierno provincial oficializó las primeras medidas de contingencia. En diálogo con el noticiero de LV5 Radio Sarmiento, el director de Conservación de dicha secretaría, Ezequiel Salomón, confirmó que se planifica un operativo de asistencia de emergencia para abastecer de alimento a las poblaciones de camélidos sobrevivientes que permanecen aisladas en la alta montaña.

La estrategia de auxilio contempla el traslado inmediato de forraje y fardos de pasto hacia los sectores cordilleranos afectados. Salomón detalló que las maniobras comenzarán la próxima semana mediante vehículos terrestres en los puntos transitables, iniciando en el departamento Calingasta en las inmediaciones del proyecto Pachón, donde los relevamientos de campo ya detectaron ejemplares vivos en estado de debilidad. Asimismo, las autoridades evalúan apelar al uso de helicópteros para acceder a los rincones bloqueados por la nieve acumulada, reeditando una logística aérea que ya se implementó durante los temporales de 1997.

Muerte por inanición y bloqueo de pasturas

Las inspecciones visuales realizadas por los técnicos de conservación en Calingasta constataron de manera preliminar cerca de 30 guanacos fallecidos a la vera de caminos de servidumbre.

Según explicó el director de Conservación, los especímenes no perecieron directamente por el frío, sino por inanición sostenida. Los intensos temporales cubrieron las pasturas naturales bajo varios metros de nieve, privando a la fauna de su recurso alimentario esencial. Al no hallar vías de escape hacia valles más bajos, los animales quedaron atrapados, sufriendo un progresivo debilitamiento físico hasta morir de hambre.

Por su parte, el secretario Ríos había precisado que el fenómeno responde a un marcado adelantamiento de El Niño, presente en la región desde junio. Habitualmente, la fauna autóctona desciende hacia zonas bajas durante agosto; sin embargo, el intempestivo e intenso temporal no les habría otorgado el margen necesario para desplazarse ni para alimentarse. La gravedad del suceso fue verificada inicialmente mediante registros fotográficos brindados por empresas mineras que operan en la alta cordillera, ante la imposibilidad geográfica de acceder a todo el territorio.

Investigaciones biológicas y antecedentes climáticos

Aunque la falta de alimento por el bloqueo nival constituye la hipótesis principal respaldada por los monitoreos de campo y la serie histórica provincial, la Secretaría de Ambiente espera los resultados definitivos de análisis biológicos sobre muestras de los ejemplares. Salomón descartó la presencia de plagas, contaminación o ingesta de aguas tóxicas, aclarando que no se hallaron evidencias de afectación en otras especies silvestres. De todos modos van a esperar los informes de laboratorio definitivos se prevén para el cierre de esta semana.

El evento evoca antecedentes climáticos de severa mortandad en la cordillera sanjuanina, como los registrados en 1984 y en 1997. Aunque la cifra final de 300 bajas es un cálculo estimativo por la inaccesibilidad territorial, las autoridades destacan que la especie mantiene poblaciones estables en la provincia. Una vez superada la emergencia, se ejecutará un estudio demográfico poblacional para evaluar el impacto y planificar la recuperación de la fauna autóctona.

Alerta secundaria por el deshielo en embalses

El impacto del temporal no se limitará a la fauna terrestre. Las abundantes precipitaciones acumuladas en las cumbres provocarán un derretimiento masivo durante la temporada estival, incrementando considerablemente el caudal de los ríos sanjuaninos. En este marco, Ríos advirtió que la regulación hídrica en los diques provinciales alterará los parámetros físicos y químicos del agua, lo que configura una seria amenaza de mortandad de peces que ya es monitoreada junto al Departamento de Hidráulica.

Para responder de forma integral a la contingencia ambiental, el Gobierno de San Juan articuló una mesa interministerial con comisiones técnicas multidisciplinarias. Estos equipos ingresarán a las cotas más elevadas de Iglesia y Calingasta en cuanto la viabilidad de los caminos lo permita, garantizando un diagnóstico definitivo y la evacuación de dudas sobre el terreno.