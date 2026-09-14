El Gobierno de San Juan formalizó un acuerdo interinstitucional clave para identificar, georreferenciar y salvaguardar los árboles de mayor relevancia en la provincia a través de un registro técnico detallado. Esta iniciativa busca estructurar un inventario georreferenciado que catalogue ejemplares destacados basándose en su valor biológico, histórico y cultural, reconociéndolos oficialmente como componentes fundamentales del patrimonio natural de la región.

El convenio marco fue suscripto por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Ambiente, Federico Ríos; y Ezequiel Esquenazi en representación de la Fundación EOS Naturaleza y Patrimonio. Mediante esta alianza estratégica, las instituciones intervinientes procuran consolidar un esquema integral de conservación ambiental, gestión sustentable y valorización social del patrimonio arbóreo sanjuanino.

Estudios científicos e integración en sistemas de información

El desarrollo de los trabajos técnicos y científicos del proyecto, denominado oficialmente "Árboles Notables de San Juan: relevamiento y valorización patrimonial", estará a cargo del Herbario Provincial Saile Echegaray, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Los investigadores y especialistas de dicha unidad académica llevarán a cabo los relevamientos de campo y el análisis sistemático de cada espécimen.

Los datos recopilados durante el estudio de campo alimentarán un inventario integrado a un Sistema de Información Geográfica (SIG), lo que posibilitará la localización georreferenciada exacta de cada árbol o conjunto arbóreo relevante. Cada registro contará con una ficha técnica individualizada que incluirá la identificación taxonómica precisa del ejemplar, un diagnóstico fitosanitario integral y un relevamiento pormenorizado de sus antecedentes históricos, culturales y comunitarios.

Planificación urbana, catálogo jerarquizado y marco normativo

La información técnica procesada permitirá confeccionar un catálogo provincial exhaustivo y un listado jerarquizado ordenado según rigurosos criterios biológicos, sanitarios, históricos, culturales y paisajísticos. Este ordenamiento resultará crucial para orientar las estrategias públicas de conservación y proporcionar fundamentos científicos sólidos a las decisiones vinculadas con el ordenamiento territorial y la gestión del arbolado en ámbitos urbanos y rurales.

Además, el proyecto contempla la elaboración de un manual de buenas prácticas para el manejo, mantenimiento y conservación preventiva de estos especímenes. Asimismo, se gestionarán al menos cuatro declaratorias normativas a nivel municipal o provincial para incorporar formalmente a los primeros ejemplares relevados dentro del régimen legal de protección del patrimonio provincial.

Acceso abierto, educación ambiental y turismo sostenible

En el ámbito de la divulgación, la base de datos resultante se constituirá como un repositorio de acceso abierto disponible para organismos públicos, investigadores, centros académicos y la comunidad en general. La propuesta incluye el diseño y distribución de materiales educativos adaptados para instituciones escolares, campañas de concientización ciudadana y la colocación de señalética inclusiva en los sitios donde se encuentren los ejemplares catalogados.

De este modo, la iniciativa articulará la protección del medio ambiente con la identidad local y la memoria colectiva de los sanjuaninos. A su vez, los ejemplares distinguidos podrán incorporarse activamente a circuitos de turismo sostenible, abriendo oportunidades para el desarrollo regional mientras se promueve un marco amplio de capacitaciones e investigaciones conjuntas.