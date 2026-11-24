La economía argentina entró en recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026, luego de registrar dos períodos consecutivos de caída en la actividad. Así lo reflejaron los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que mostraron que la mejora registrada en septiembre no fue suficiente para revertir el resultado negativo acumulado entre julio y septiembre.

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la actividad creció 1,1% en septiembre respecto de agosto, en la medición desestacionalizada. Sin embargo, ese repunte llegó después de dos meses complicados y no alcanzó para evitar que el promedio del tercer trimestre quedara por debajo del período anterior.

El resultado se suma a la contracción del 0,6% que había registrado el Producto Bruto Interno (PBI) durante el segundo trimestre, entre abril y junio. De esta manera, la economía acumuló dos trimestres consecutivos de retroceso, una condición que se utiliza habitualmente para identificar una recesión técnica.

La confirmación definitiva del desempeño trimestral llegará el próximo 16 de diciembre, cuando el INDEC publique el informe del PBI correspondiente al tercer trimestre. No obstante, los datos del EMAE permiten anticipar que el período cerró con una contracción frente a los tres meses anteriores.

Qué pasó con la actividad económica durante el tercer trimestre

El desempeño de la economía entre julio y septiembre estuvo marcado por una fuerte caída inicial y una recuperación posterior que no logró compensar las pérdidas.

En julio, la actividad económica se contrajo un 2,8% mensual en la medición desestacionalizada. En agosto, en tanto, apenas consiguió una mejora del 0,1%, mientras que septiembre mostró un repunte del 1,1%.

Pese a esa última suba, el resultado acumulado del trimestre continuó siendo negativo. Para evitar que el período julio-septiembre terminara por debajo del segundo trimestre, septiembre debería haber registrado un crecimiento cercano al 8,5% mensual, una variación muy superior a los movimientos observados durante el año.

La secuencia de estos indicadores dejó a la economía en una situación de contracción, pese a que algunos sectores consiguieron mostrar señales de recuperación durante los últimos meses.

Qué significa que Argentina haya entrado en recesión técnica

El concepto de recesión técnica se utiliza cuando una economía registra dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno, tomando como referencia las mediciones desestacionalizadas.

Esto significa que el nivel de actividad se redujo durante dos períodos consecutivos, una señal de deterioro económico que permite observar la evolución general de la producción de bienes y servicios.

Sin embargo, esta definición no implica necesariamente que todos los sectores de la economía atraviesen una caída al mismo tiempo. Algunas actividades pueden mostrar crecimiento mientras otras registran retrocesos, por lo que el resultado general depende del comportamiento conjunto de las distintas ramas.

En el caso argentino, el segundo trimestre había cerrado con una contracción del 0,6%, mientras que los datos correspondientes a julio, agosto y septiembre anticiparon un nuevo resultado negativo.

Qué espera el Gobierno para los próximos meses

El ministro de Economía, Luis Caputo, había reconocido días atrás que las proyecciones oficiales sobre los "mejores 18 meses" para la economía no llegaron a concretarse. El funcionario atribuyó ese escenario a factores internacionales y a la incertidumbre política.

De todas maneras, sostuvo que desde agosto comenzó a observarse una recuperación y manifestó expectativas de que esa tendencia continúe durante el cierre del año.

"Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora", afirmó Caputo al referirse al comportamiento de la actividad.

Las expectativas del mercado también reflejaron un cambio en las proyecciones de crecimiento para 2026. A comienzos del año, los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimaban una expansión anual del 3,5%. Sin embargo, en la encuesta difundida a fines de octubre, esa previsión se redujo al 0,7%.

Para el cuarto trimestre, los analistas consultados anticiparon un posible repunte del 2%, que permitiría revertir el escenario recesivo de los tres meses anteriores.

De esta manera, los próximos indicadores económicos serán determinantes para conocer si la mejora de septiembre logra consolidarse y si la actividad puede recuperar terreno antes de finalizar 2026.