El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China (PBOC) acordaron renovar el swap de monedas entre ambas entidades y extendieron su vigencia por cinco años, hasta 2031.

El entendimiento, que vencía este jueves 6 de agosto, continuará bajo las mismas condiciones generales, aunque con una modificación en el plazo: pasó de una duración de tres años a cinco.

El acuerdo contempla el acceso a 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$20.000 millones, una cifra que representa cerca del 40% de las reservas brutas actuales del Banco Central.

Un respaldo para las reservas argentinas

A través de un comunicado, el BCRA informó que la activación vigente por 35.000 millones de yuanes, unos US$5.000 millones, continuará funcionando como respaldo para la estabilidad financiera del país y como apoyo al comercio y las inversiones entre Argentina y China.

La renovación del acuerdo había sido anticipada por el Gobierno nacional y por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, quien había señalado que existía una relación de diálogo permanente con las autoridades monetarias chinas.

Durante una reunión previa con representantes del PBOC, Bausili había destacado que la intención argentina era mantener el esquema vigente sin modificaciones.

Cómo funciona el swap con China

El swap consiste en un intercambio de monedas entre los bancos centrales de ambos países. Según explicó el BCRA, cada entidad deposita en una cuenta a nombre de la otra parte un monto equivalente en su moneda local.

Estos fondos permanecen disponibles para ser utilizados en operaciones autorizadas dentro del acuerdo y no generan intereses mientras no sean activados.

En caso de utilizarse, el banco que requiere la operación puede acceder a la moneda extranjera acordada, mientras que al vencimiento de cada transacción se devuelve el monto equivalente depositado inicialmente.

Un acuerdo con más de una década de vigencia

El BCRA recordó que el primer acuerdo marco con China fue firmado en 2009 y luego ampliado en 2014 y 2015.

Posteriormente, el convenio fue renovado en 2023 hasta el 6 de agosto de 2026, fecha en la que se concretó la nueva extensión por cinco años.

Con esta renovación, Argentina mantiene una herramienta financiera considerada clave para fortalecer sus reservas y sostener la relación económica con el gigante asiático.